El actor estadounidense Kevin Spacey enfrenta nuevo juicio en Reino Unido

El actor estadounidense Kevin Spacey enfrenta un nuevo proceso judicial en Reino Unido en 2026, un juicio civil por acusaciones de agresiones sexuales, tres años después de ser absuelto en un litigio penal, informó este miércoles un tribunal.

El actor de 66 años fue demandado ante el Tribunal Superior de Londres por tres hombres por acusaciones por supuestos incidentes durante su trabajo en el teatro británico Old Vic.

El actor ganador del Oscar por "American Beauty" no acudió a la audiencia, que se produce después de que en 2023 fuera absuelto en un juicio en Londres de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas contra él por cuatro hombres.

Dos de los demandantes de este nuevo juicio formaron parte del proceso anterior.

Spacey siempre negó los cargos en su contra, pero su carrera quedó marcada por las acusaciones, algunas de las cuales emergieron durante el movimiento #MeToo.

En 2022, fue declarado no culpable por un tribunal en Nueva York, en un caso civil.

Según los documentos judiciales, estas tres nuevas demandas conciernen a "presuntas agresiones sexuales por parte del acusado (Spacey) a hombres más jóvenes con los que entró en contacto mientras trabajaba en el teatro Old Vic, dos de ellos jóvenes actores".

Los hechos denunciados tuvieron lugar supuestamente entre 2004 y 2015. Uno de los demandantes, el actor Ruari Cannon, que no fue parte del proceso de 2023, también demandó al teatro.

Este intérprete renunció a su derecho a permanecer en el anonimato, pero los otros dos demandantes prefirieron no ser identificados.

En la audiencia preliminar de este miércoles, la jueza Christina Lambert decidió que los tres casos sean examinados provisionalmente en octubre de 2026.

