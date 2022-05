El actor Jesse Eisenberg presenta en Cannes su primera película como director

El actor estadounidense Jesse Eisenberg, que saltó a la fama con "La red social", presentó este miércoles su primer largometraje, "When you finish saving the world", en el Festival de Cannes.

Filme de tono cáustico, "When you finish saving the world" narra las peripecias de una familia de clase media, con Julianne Moore en el papel de la madre y Finn Wolfhard ("Stranger things") como hijo, ambos llenos de narcisismo pero que se creen buenos samaritanos, siempre dispuestos a ayudar al prójimo.

La película inauguró la 61ª Semana de la Crítica, uno de los certámenes paralelos de Cannes.

Con un aire de eterno adolescente, Eisenberg, de 38 años, ha firmado varias obras de teatro, un libro y artículos para la revista New Yorker.

"When you finish saving the world", inspirado en un libro audio del mismo nombre, se ganó los aplausos del público de Cannes.

Eisenberg satiriza a los personajes a medida que intentan hacer el bien alrededor suyo, en la línea de Woody Allen (con el que ha colaborado en un par de películas).

El canadiense Finn Wolfhard, de 19 años, destaca en el papel de un adolescente con ínfulas de músico.

En total 11 películas son presentadas en la Semana de la Crítica, bajo la batuta de una nueva delegada general, Ava Cahen.

La presidenta del jurado de la Semana es la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, autora de "Beauty and the dogs" (2017).

Pgr/jz/mb