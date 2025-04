El actor val kilmer, protagonista de "top gun" y "batman forever", fallece a los 65 años, según nyt

By Will Dunham

2 abr (Reuters) - Val Kilmer, quien protagonizó películas como "Top Gun", "The Doors" y "Batman Forever" al tiempo que se ganaba la reputación de chico malo de Hollywood, ha muerto a los 65 años, informó The New York Times.

La causa de la muerte fue una neumonía, dijo el periódico, citando a su hija Mercedes Kilmer.

El actor estadounidense, nacido en California y formado en la Escuela Juilliard, fue uno de los protagonistas más destacados de Hollywood en la década de 1990, antes de que numerosas rencillas con directores y coprotagonistas y una serie de fracasos empañaran su carrera. Con los años, Kilmer se ganó una reputación de temperamental, intenso, perfeccionista y a veces egoísta.

"Cuando ciertas personas me critican por ser exigente, creo que eso es una tapadera de algo que no hicieron bien. Creo que intentan protegerse a sí mismos", dijo Kilmer al periódico Orange County Register en 2003.

"Creo que soy desafiante, no exigente, y no me disculpo por ello".

Debutó en el cine en la parodia de espías "Top Secret!" (1984) antes de aparecer en la comedia "Real Genius" (1985). Luego saltó a la fama como coprotagonista de Tom Cruise en el gran éxito de 1986 "Top Gun" (1986), interpretando al aviador naval Tom "Iceman" Kazansky.

Kilmer protagonizó la fantasía del director Ron Howard "Willow" (1988) y se casó con su compañera de reparto, la actriz británica Joanne Whalley, con la que tuvo dos hijos antes de divorciarse.

Uno de sus papeles más difíciles fue el de "The Doors" (1991), del director Oliver Stone, en el que interpretó a Jim Morrison, el carismático y finalmente condenado cantante de la influyente banda de rock The Doors.

Para convencer a Stone, Kilmer preparó un vídeo de ocho minutos en el que aparecía cantando y pareciéndose a Morrison en varios momentos de su vida. En la película se utiliza la voz de Kilmer. "The Doors" marcó el comienzo de los años de mayor notoriedad de su carrera. En el wéstern de 1993 "Tombstone" interpretó al pistolero del Viejo Oeste Doc Holliday. Tuvo dos éxitos comerciales en 1995, coprotagonizando con Al Pacino y Robert de Niro el drama policíaco "Heat" y sustituyendo a Michael Keaton como el Cruzado con Capa en "Batman Forever", la tercera entrega de la franquicia de Batman.