El actor y director Timothy Busfield, casado con Melissa Gilbert, fue acusado de abuso sexual de dos menores

El actor y director Timothy Busfield, casado desde 2013 con Melissa Gilbert, quien fuera una de las protagonistas infantiles de La familia Ingalls, enfrenta dos cargos de abuso sexual contra menores en Nuevo México, tras una orden de arresto emitida el último viernes, según informaron Variety y otros portales norteamericanos.

De acuerdo con lo que pudieron saber, la investigación involucra a dos gemelos que actuaron en la serie de televisión The Cleaning Lady, en 2022, dirigida por Busfield. Uno de los niños declaró, meses atrás, ante un investigador, que el director le tocó las “partes íntimas” en dos oportunidades, mientras se encontraban en el set. El chico tenía siete años cuando esto sucedió por primera vez. Según una declaración jurada de la policía de Albuquerque, el niño dijo que le tenía “mucho miedo a ‘Tim’ y que se sentía aliviado cuando estaba fuera del set”.

The Cleaning Lady, serie que contó con la participación de Eva De Dominici

El trabajo de Busfield para The Cleaning Lady fue por seis episodios, que la cadena Fox emitió entre 2022 y 2025. El director habría hablado con la policía, telefónicamente, en noviembre de 2025. Y se le habría preguntado si había tenido contacto físico con los niños y si los había alzado y les había hecho cosquillas. De acuerdo con este testimonio, Busfield comento que esto pudo haber sido probable aunque no recodaba específicamente esa situación. También afirmó que los padres de los niños estaban presentes durante los rodajes. “No recuerdo a esos niños”, dijo. “No, no los recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo, si es que ocurrió. No recuerdo haberles hecho cosquillas abiertamente nunca, pero no sería raro para mí”.

La Fiscalía del Segundo Distrito Judicial declinó hacer comentarios. Warner Bros. emitió un comunicado el viernes por la noche confirmando que el estudio está cooperando con las autoridades. “La salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo siempre son nuestra máxima prioridad, especialmente la seguridad de los menores en nuestras producciones”, dice el comunicado de Warner Bros. “Nos tomamos muy en serio todas las denuncias de mala conducta y contamos con sistemas para investigar de forma rápida y exhaustiva y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes. Conocemos los cargos actuales contra el Sr. Busfield y hemos cooperado y seguiremos cooperando con las fuerzas del orden”.

Según la declaración jurada, Warner Bros. realizó una investigación en 2025 después de que SAG-AFTRA recibiera una denuncia anónima sobre un incidente ocurrido en diciembre de 2024. La denuncia alegaba que Busfield había besado a un niño en la cara en el tráiler de peluquería y maquillaje, y que les hacía cosquillas y acariciaba la cabeza. Warner Bros. contrató a un investigador externo, quien no pudo corroborar dicha afirmación.

Timothy Busfield deberá responder ante la justicia en una causa de abuso Rodin Eckenroth - WireImage

El detective de la policía de Albuquerque, Marvin Brown, alegó en la declaración jurada que Warner Bros. “dificultó enormemente la obtención de información para este caso”. El detective obtuvo una orden de registro para obtener una copia del informe de la investigación, pero no se le entregó hasta tres meses después, escribió.

Cuando el detective contactó a otros niños actores del programa para garantizar su seguridad, Warner Bros. le informó que tendría que comunicarse primero con sus abogados para hablar con los empleados, según la declaración jurada.

Informe médico

Cuando Busfield se unió a la serie, “se acercó más a los chicos”, afirma la declaración jurada, y continúa: “Se reportó que Timothy les decía a sus hijos que lo llamaran ‘Tío Tim’”.

Un oficial de policía habló por primera vez con los padres y los niños en 2024, después de que la policía recibiera un informe médico. En ese momento, los niños no revelaron ningún contacto sexual al oficial, y la policía se negó a presentar cargos. Sin embargo, en septiembre de 2025, uno de los niños informó a su consejero y posteriormente a su pediatra que Busfield lo había “tocado, en el pene y el trasero”.

El otro hermano dijo que “no le gustaba que lo tocaran, pero no dijo nada para no meterse en problemas”, según la denuncia. En su entrevista con la policía, Busfield afirmó haber escuchado de Elodie Yung, la actriz principal del programa, que la madre de los chicos “quería venganza” porque sus hijos no habían regresado para la última temporada.

Yung se negó a hablar con la policía, alegando que “no quiere involucrarse en la investigación”, según la declaración jurada. La orden de arresto fue emitida por un juez el viernes por la tarde. Los defensores de Busfield todavía no hicieron comentarios al respecto.