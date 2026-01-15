El acuerdo comercial con la UE está cerca, según el secretario de Comercio indio

Por Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 15 ene (Reuters) -

India está cerca de firmar este mes un acuerdo comercial con la Unión Europea, largamente codiciado, según dijo el jueves el secretario de Comercio, Rajesh Agrawal, en lo que sería el mayor pacto del país surasiático hasta la fecha, en su búsqueda de nuevos mercados ante la presión arancelaria de Estados Unidos.

Agrawal dijo que las dos partes estaban "muy cerca" de finalizar el acuerdo y que estaban estudiando la posibilidad de cerrarlo antes de que los líderes de ambas partes se reúnan en Nueva Delhi este mes. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este mes que altos dirigentes de la UE viajarían a India para sellar el acuerdo si las negociaciones concluían a tiempo.

Los máximos dirigentes de la UE asistirán el 26 de enero a la celebración del Día de la República en India y el 27 a la Cumbre UE-India.

El acuerdo abrirá los vastos y vigilados mercados indios, con más de 1.400 millones de consumidores, a los productos europeos y podría remodelar los flujos comerciales mundiales en un momento en que aumenta el proteccionismo y el acuerdo comercial entre Estados Unidos e India sigue estancado. Ambas partes han estado presionando para cerrar un amplio acuerdo comercial después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro, Narendra Modi, acordaran acelerar las negociaciones en un esfuerzo por cerrar un acuerdo en 2025.

Las conversaciones, relanzadas en 2022, cobraron impulso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso subidas arancelarias a sus socios comerciales, entre ellos India.

Las conversaciones sobre un pacto comercial entre India y Estados Unidos fracasaron el año pasado tras una ruptura de la comunicación entre ambos gobiernos.

Bruselas firmó acuerdos con México e Indonesia e intensificó las conversaciones con India, mientras que Nueva Delhi selló acuerdos con Reino Unido, Omán y Nueva Zelanda. (Información de Shivangi Acharya; edición de Aidan Lewis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)