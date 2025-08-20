El acuerdo comercial entre EEUU y la UE no dista de la previsión del BCE, según Lagarde

(Reordena la información y añade citas sobre las relaciones comerciales y el impacto negativo sobre el crecimiento en los párrafos 5-8)

FRÁNCFORT, 20 ago (Reuters) -

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea se aproxima a la referencia asumida por el Banco Central Europeo, pero persiste la incertidumbre en sectores clave como el farmacéutico y el de semiconductores, dijo el miércoles la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La UE aceptó aranceles del 15% sobre la mayoría de los artículos en el acuerdo alcanzado el mes pasado, con lo que evitó una guerra comercial total y ofreció a las empresas mayor claridad, aunque las nuevas barreras ralenticen el crecimiento económico.

"El acuerdo comercial establece un arancel medio efectivo estimado entre el 12% y el 16% para las importaciones estadounidenses de bienes de la zona euro", dijo en Ginebra.

"Este arancel medio efectivo es algo superior —aunque cercano— a los supuestos utilizados en nuestras proyecciones de referencia del pasado mes de junio", añadió. "El resultado del acuerdo comercial está muy por debajo del escenario severo de aranceles estadounidenses de más del 20%".

La proyección de referencia del BCE supone un crecimiento económico del 1,1% el próximo año, mientras que el resultado "severo" lo habría reducido al 0,7%, según las proyecciones de junio del BCE.

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea probablemente seguirá lastrando el crecimiento económico, añadió Lagarde, señalando que la desaceleración prevista desde hace tiempo ya era evidente en los datos económicos del segundo trimestre.

La UE, que siempre ha dependido de un amplio comercio exterior para su crecimiento, debe ahora diversificar su comercio con otros países para mantener el crecimiento y contrarrestar el impacto negativo de los aranceles, dijo Lagarde.

"Aunque Estados Unidos es —y seguirá siendo— un socio comercial importante, Europa también debería tratar de profundizar sus lazos comerciales con otras jurisdicciones aprovechando los puntos fuertes de su economía orientada a la exportación", afirmó. (Información de Balazs Koranyi; edición de Alison Williams y Helen Popper; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)