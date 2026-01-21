El acuerdo comercial entre India y la UE se cerrará en los próximos días, según ministro español

NUEVA DELHI, 21 ene (Reuters) -

Es probable que en los próximos ⁠días se ⁠cierre un acuerdo comercial entre India y la Unión Europea, según dijo el miércoles ⁠el ‌ministro ​español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante ​una visita a Nueva Delhi.

Todo avanza ‌perfectamente y no espera ‌ningún obstáculo, según dijo ​Albares tras mantener reuniones bilaterales con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, y el presidente, Droupadi Murmu, en Delhi.

La consolidación del acuerdo era una señal importante del compromiso de la UE con ⁠el libre comercio y la seguridad económica, añadió Albares.

Albares ​añadió que hay que dejarlo claro al mundo entero que India y la UE creen en el libre comercio y que disponen de instrumentos de disuasión para protegerse de cualquier ⁠coacción económica.

Se espera que la presidenta de la Comisión ​Europea, Ursula von der Leyen, llegue a India a principios de la próxima semana para finalizar las ‍conversaciones sobre el histórico acuerdo comercial que crearía un mercado masivo de 2.000 millones de consumidores, superando al acuerdo UE-Mercosur firmado el lunes como la mayor ​zona de libre comercio del mundo. (Información de Victoria Waldersee; redacción de Shilpa Jamkhandikar; edición de YP Rajesh y Bernadette ‍Baum; editado en español por Patrycja Dobrowolska)