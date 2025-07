El acuerdo con EEUU puede causar una caída de 285 millones de euros al año en las exportaciones valencianas

VALENCIA, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El impacto directo para las exportaciones de la Comunitat Valenciana de la entrada en vigor de aranceles del 15% para el comercio con Estados Unidos a partir del 1 de agosto será "limitado". Aun así, las exportaciones valencianas a Estados Unidos podrían retroceder en torno al 10%, lo que en términos monetarios supone un volumen anual de 285 millones de euros (según datos de 2024). Esta es una de las principales conclusiones del informe de Cámara Valencia sobre las implicaciones del acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos para las empresas exportadoras de la Comunitat Valenciana. Cámara Valencia recuerda que las excepciones a este arancel son los productos de la industria del aluminio y el acero, que mantienen unos aranceles del 50%. Sólo el 2,6% de las exportaciones de aluminio (incluido las manufacturas) de la Comunitat Valenciana tienen como mercado de destino Estados Unidos, ha informado. Asimismo, quedan fuera del acuerdo los productos farmacéuticos, con "escasa incidencia" en el conjunto de exportaciones valencianas. El informe apunta que la futura evolución de las relaciones comerciales con Estados Unidos vendrá condicionada por varios aspectos. Por un lado, que el mercado estadounidense es el primer mercado fuera de Europa para los productos valencianos, con 2850 millones de euros en 2024, el 7,7% del total exportado por la Comunitat Valenciana. Por su tamaño, su poder adquisitivo y su dinamismo económico, es y seguirá siendo un mercado altamente atractivo para la empresa exportadora valenciana. De las 4266 empresas que en 2024 exportaron a Estados Unidos, 1447 son empresas que exportan regularmente. Las más afectadas serán aquellas que exportan de forma más esporádica, según Cámara Valencia. El aumento de precios que va a conllevar el aumento de aranceles va a suponer una caída de las ventas en el mercado norteamericano estimadas en torno al 10%. Para las 142 empresas valencianas implantadas en Estados Unidos no tiene por qué implicar pérdidas de clientes. En los primeros meses de 2025 las exportaciones se han incrementado por la anticipación de los importadores a aumentar stocks ante la posibilidad del aumento de aranceles. El retroceso de las ventas se producirá en la segunda mitad de 2025. Dado que las principales partidas que se exportan a Estados Unidos son productos con elevado valor añadido (aparatos eléctricos, aparatos médicos, calzado, maquinaria, preparaciones alimenticias), con una elasticidad de la demanda baja (es decir, los aumentos de precios afectan en menor medida a cambios en la demanda), los efectos negativos sobre la evolución de las ventas serán de menor intensidad. Cámara Valencia considera que el objetivo de la Administración Trump de conseguir a la fuerza una mayor inversión de empresas extranjeras (en este caso valencianas) en el mercado americano choca con la creciente incertidumbre que genera su inestable política arancelaria. Aun así, empresas con larga tradición exportadora a este país podrían optar por una estrategia de inversión para fabricar en el mercado americano. PRECIOS MENOS COMPETITIVOS Por otro lado, la posibilidad de que las empresas americanas busquen nuevos proveedores entre los países que no se les aplique aranceles adicionales se ve "reducida", pues el 15% se sitúa por debajo de los niveles anunciados, y no muy lejos, por ejemplo, del 10% acordado con el Reino Unido y del 15% para Japón. No obstante, con el nuevo arancel, algunas empresas valencianas pueden verse perjudicadas al ser menos competitivas en precio. Por ejemplo, se ha regerido a bienes de consumo como calzado, perfumes, preparaciones alimenticias, muebles, y bienes intermedios, como manufacturas de plástico, madera o aluminio. Con respecto a bienes de equipo, sobre todo material y aparatos eléctricos, los principales países proveedores se ven amenazados también con aranceles del 30% (México, China, Canadá o países del ASEAN). En el caso de las baldosas cerámicas, el competidor más directo es Italia, que estará en las mismas condiciones que España. Asimismo, como las semimanufacturas valencianas forman parte de las cadenas de valor de productos europeos, que a su vez se exportan a Estados Unidos, también se verán afectadas por una menor demanda por parte del mercado europeo. El hecho de que finalmente al sector del automóvil se le aplique el 15% de arancel, en vez del 25%, permite esperar un efecto menos negativo al inicialmente anunciado. La incertidumbre que genera la inestabilidad en la política arancelaria a nivel mundial aconseja apostar por la diversificación de los mercados de exportación y de los proveedores, adelantarse a diferentes posibles escenarios y planificar estrategias será clave para optimizar la cadena de suministros y evitar perder opciones frente a la competencia. También se recomienda en el informe invertir para alcanzar una mayor eficiencia y elevar la productividad. Asimismo, Cámara Valencia defiende que las Administraciones Públicas deben trabajar para que las empresas puedan competir en mejores condiciones: reducir la burocracia, generar líneas de ayuda y acompañamiento "realmente eficientes" y agilizar los acuerdos comerciales beneficiosos con diversos mercados internacionales. CEV: "UNA ESCALADA HABRÍA RESULTADO MUCHO MÁS PERJUDICIAL" Por su parte, desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han valorado que el pacto alcanzado "no es el acuerdo que Europa aspiraba a firmar, pero dadas las circunstancias, puede considerarse el más viable para evitar una escalada que habría resultado mucho más perjudicial para las empresas europeas". Como parte positiva, ha destacado que "permite encauzar la normalización de las relaciones entre la UE y los EEUU, aportando cierta estabilidad y reduciendo la incertidumbre para el entorno empresarial europeo". El arancel global del 15% implica, de media, un incremento respecto a los niveles previos a la segunda presidencia de Trump. No obstante, evita la imposición unilateral de aranceles del 30% por parte de Estados Unidos, así como la activación de contramedidas europeas, y reduce en diez puntos la carga arancelaria que pesaba sobre los automóviles y sus componentes. Esta es, posiblemente, la lectura más pragmática del acuerdo", ha valorado en declaraciones remitidas a los medios. La CEV ha incidido en la posible inclusión en el listado definitivo de exenciones arancelarias de productos como determinados químicos, genéricos, agrícolas y materias primas, lo que podría representar "un alivio parcial para algunos de los sectores más expuestos". Asimismo, considera positivo que se haya expresado la voluntad de buscar una salida negociada para el acero y el aluminio, que actualmente siguen sujetos a un arancel del 50%. No obstante, en la parte negativa, la CEV ha lamentado que el acuerdo es "profundamente asimétrico y consagra un cambio profundo en el marco de las relaciones comerciales internacionales". El nuevo marco supondrá, "de forma inevitable, una reducción en el volumen de nuestras exportaciones", ha advertido. En su opinión, el pacto es "desfavorable" para la UE. La patronal valenciana ha apuntado que "será imprescindible que las empresas evalúen qué medidas adoptar": absorción parcial de márgenes, renegociación de precios y condiciones, estrategias de diferenciación por valor añadido o diversificación de mercados. No obstante, ha insistido en que, en un entorno global "crecientemente proteccionista y fragmentado, con tensiones geopolíticas y comerciales en alza, la búsqueda de un terreno común --por desfavorable que sea-- garantiza al menos una cierta estabilidad para las empresas europeas, que podrán operar con un horizonte más predecible".