El acuerdo de alto el fuego entre eeuu y los hutíes no incluye a israel, según portavoz hutí

DUBÁI, 7 mayo (Reuters) - Un acuerdo de alto el fuego entre los hutíes de Yemen y Estados Unidos no incluye excluir a Israel de las operaciones, dijo el grupo el miércoles, lo que sugiere que los ataques marítimos que interrumpieron el comercio global no se detendrán por completo. El presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos dejará de bombardear a los hutíes, en Yemen, puesto que el grupo alineado con Irán había acordado dejar de interrumpir importantes rutas marítimas de Oriente Próximo, dijo. Después de que Trump lo anunciase, Omán dijo que había mediado en el acuerdo de alto el fuego para detener los ataques contra buques estadounidenses. No se han restringido ataques hutíes contra el transporte marítimo en la zona del mar Rojo desde enero. "El acuerdo no incluye a Israel de ninguna manera, forma o modo", dijo Mohamed Abdulsalam, el principal negociador hutí, a Reuters. (Información de Mohammed Ghobari, redacción de Nayera Abdallah, edición de Michael Georgy; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

LA NACION servicio-de-noticias