El acuerdo de la COP30 "es imperfecto pero necesario" dicen Pequeños Estados Insulares
El acuerdo climático de la COP30 es "imperfecto" pero es un paso hacia el "progreso", declaró este sábado la alianza que agrupa...
- 1 minuto de lectura'
El acuerdo climático de la COP30 es "imperfecto" pero es un paso hacia el "progreso", declaró este sábado la alianza que agrupa a 39 Pequeños Estados Insulares.
"En última instancia, esto es el tira y afloja del multilateralismo. La oportunidad para que todos los países sean escuchados y escuchen las perspectivas de los demás, colaboren, construyan puentes y alcancen un terreno común", explicó el comunicado de la Alianza de Pequeños Estados Insulares.
Esas naciones están especialmente expuestas al impacto del cambio climático, a causa de la elevación del nivel de los mares.
La COP30 de Belém acordó un pacto mínimo para acelerar la acción climática de forma "voluntaria" y para triplicar la financiación de la adaptación de los países en desarrollo.
Los 200 países asistentes a la conferencia no lograron sin embargo ponerse de acuerdo para trazar una "hoja de ruta" para abandonar las energías fósiles, como reclaman más de 80 países, entre ellos numerosos estados insulares o vulnerables al aumento del nivel del mar.
ur-mdo/jz/gv
- 1
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 2
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
- 3
Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
- 4
Una automotriz confirma la llegada de su SUV más barato a la Argentina