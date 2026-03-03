3 mar (Reuters) -

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr, ha señalado ‌que el organismo regulador no ‌tratará ⁠de bloquear el

por valor de 110.000 millones de dólares para comprar Warner Bros y ha restado importancia a las preocupaciones sobre ​la ⁠competencia ⁠que suscita la fusión de CBS y CNN, informó el Financial Times el ​martes.

Carr dijo al FT en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona ‌el lunes que en Washington se ​había expresado preocupación por la concentración ​de poder derivada de entre Warner Bros y Netflix, pero añadió que las implicaciones en la cuota de mercado de una posible compra eran "radicalmente diferentes".

Paramount firmó la semana pasada el acuerdo de 110.000 millones de dólares, o 31 dólares por acción, para adquirir Warner ​Bros, después de que Netflix se negara a aumentar su oferta.

La adquisición se financiará con 47.000 ⁠millones de dólares en capital de la familia Ellison y RedBird Capital Partners, con compromisos de deuda ‌adicionales de 54.000 millones de dólares de Bank of America, Citigroup y Apollo. "Toda la información que he visto sobre esa deuda extranjera (...) es que cumpliría con las normas de la FCC como lo que llamamos deuda de buena fe, lo que significa que sería una revisión muy rápida, casi pro forma", dijo ‌Carr al FT.

Congresistas de ambos lados del espectro político han expresado su preocupación ⁠por que cualquier acuerdo para adquirir Warner Bros pueda dar lugar a ‌menos opciones y precios más altos para los consumidores, mientras ⁠que los operadores de cines temen que la ⁠fusión de los grandes estudios de Hollywood pueda costar puestos de trabajo y reducir el número de películas estrenadas en las salas.

Carr describió la competencia en el sector como "muy sólida" en general y dijo que "estamos estudiando cambios desde una perspectiva ‌regulatoria para intentar fomentar una ​mayor inversión y una mayor escala en la radiodifusión".

La Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU, Paramount y WBD no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters. (Información de Devika Nair en ‌Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)