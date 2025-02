El acuerdo posbrexit para Gibraltar está "muy cerca", afirma su dirigente

El acuerdo para permitir la libre circulación de bienes y personas entre Gibraltar y España tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea está "muy cerca", afirmó este jueves el dirigente del enclave británico.

"Estamos muy cerca. Yo creo que estamos a punto de decir que estamos en el punto de no retorno", señaló el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en un encuentro con corresponsales extranjeros en Madrid.

"Mi sensación es que ya estamos casi ahí, que estamos llegando. Que hemos encontrado soluciones imaginativas a todos los temas que nos quedaban. Y es cuestión de amarrar eso y entonces poder decir 'here we go' (vamos)", continuó.

Gran Bretaña abandonó la Unión Europea en 2020, pero la relación entre Gibraltar -históricamente una importante base militar para Londres debido a su posición en el Mediterráneo, en el extremo sur de España- y el bloque quedó sin resolver.

Las conversaciones a cuatro bandas entre Londres, Madrid, Bruselas y Gibraltar sobre un acuerdo para garantizar que las personas y los bienes puedan seguir atravesando fácilmente la frontera han avanzado lentamente, pero las autoridades han expresado recientemente su optimismo sobre un inminente acuerdo.

"Cada vez más, estamos, simplemente, ya en aspectos muy operativos sobre los cuales tenemos que unirnos, y estoy seguro de que vamos a alcanzar ese acuerdo, que desde luego España quiere", manifestó el lunes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

El pequeño territorio depende en gran medida del acceso al mercado de la UE para sus 34.000 habitantes.

En el referéndum del Brexit de Gran Bretaña en 2016, el 96% de los votantes en Gibraltar apoyó permanecer en el bloque.

España cedió Gibraltar a la Corona británica en 1713 como parte del Tratado de paz de Utrecht, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre él, lo que da lugar a tensiones periódicas entre Madrid y Londres.

Con el protocolo sobre Irlanda del Norte acordado por Londres y Bruselas en 2023, Gibraltar es ahora el último territorio británico sin un acuerdo que aclare su futura relación con la UE.

