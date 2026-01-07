El acuerdo UE-Mercosur se acerca, Italia vota a favor con garantías

Así lo confirmó el ministro de Agricultura de Italia, Francesco Lollobrigida, quien se encontraba en una misión en la nevada Bruselas para una reunión extraordinaria con sus homólogos europeos convocada por la Comisión Europea para obtener más garantías para el sector agrícola a cambio de un sí firme al acuerdo comercial con el bloque sudamericano integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Un cambio de perspectiva desde Roma ya se palpaba desde ayer, cuando el Palacio Berlaymont anunció su intención de liberar 45 mil millones de euros adicionales para la próxima Política Agrícola Común, además de los 302 mil millones ya asignados al sector agrícola en el próximo presupuesto a largo plazo.

Esta medida fue celebrada por la primera ministra Giorgia Meloni, quien, junto con Francia, había presionado en diciembre para retrasar unas semanas la aprobación del acuerdo del Mercosur precisamente para obtener más garantías y un aumento del presupuesto agrícola.

"Hemos desarrollado un paquete específico sin precedentes", que consiste en "salvaguardias reforzadas, redes de seguridad, controles rigurosos y auditorías", afirmó el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. Salvaguardias y mayores recursos presupuestarios, pero no solo eso.

Durante la reunión, la coalición Roma-París también pidió que se aliviara al sector de los fertilizantes de las cargas del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM), que lleva apenas una semana en pleno funcionamiento tras un largo período de transición.

"A pesar de la estabilización de precios, los costos de los fertilizantes siguen siendo aproximadamente un 60% más altos que en 2020", reconoció Bruselas, anunciando una suspensión temporal —que se implementará "rápidamente"— de los aranceles NMF (Nación Más Favorecida) restantes sobre productos como el amoníaco y la urea, así como la posible suspensión temporal del Acuerdo de Asociación Comercial (CBAM) sobre fertilizantes ante "circunstancias imprevistas" en el mercado.

Este es un paso más para que las capitales consigan una sólida mayoría cualificada entre los Veintisiete de la UE sobre el acuerdo con Mercosur, que podría concretarse el viernes 9 de enero en la reunión de embajadores de la UE.

"Debatiremos e intentaremos llegar a una decisión", confirmó la ministra de Agricultura chipriota, Maria Panayiotou, al término de la reunión. El cambio de ritmo anunciado por Roma debería dar luz verde al acuerdo, que, con toda probabilidad, seguirá con la firme oposición de Francia, Polonia y otros países más pequeños.

Un posible "sí" de los embajadores permitirá a la presidenta Ursula von der Leyen viajar a Paraguay el 12 de enero para la firma final del acuerdo, que pondrá fin a unas negociaciones que han durado más de un cuarto de siglo.

Las organizaciones agrícolas aplauden las garantías de la PAC, pero también exigen claridad y que los acuerdos comerciales se basen en la reciprocidad, salvaguardando la agricultura europea.

Aunque inminente, la aprobación de los países no pondrá fin a las complicadas negociaciones. Como señalaron Lollobrigida y la francesa Annie Genevard, el acuerdo "tendrá una fase parlamentaria", que Roma aprovechará para "verificar que las garantías" anunciadas por Bruselas sean concretas, mientras que París ya ha anunciado una prolongada batalla para "sensibilizar" al Parlamento Europeo para que no apoye el acuerdo.

Mientras tanto, hoy el Senado italiano dio la aprobación final al acuerdo que ratifica e implementa el Acta de Ginebra sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

