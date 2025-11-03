El acusado del ataque en tren de Inglaterra podría estar vinculado a otros tres incidentes

El hombre acusado de intento de asesinato con cuchillo, en un ataque el sábado en un tren en Inglaterra, podría estar vinculado a otros tres "incidentes" anteriores en Peterborough (este), informó el lunes LA NACION.

Según la policía, Anthony Williams, de 32 años, que hirió a diez personas en el ataque del tren, pudo haber intervenido en tres incidentes el viernes y el sábado, en que un adolescente de catorce años fue apuñalado.

Además del ataque en el tren y de los tres incidentes en Peterborough, ciudad en la que reside, el detenido también es sospechoso de otra agresión con cuchillo cometida el sábado por la mañana en el metro de Londres.

psr/mb