El ADN encontrado en un trozo de chicle mascado ha conseguido llevar a los fiscales al arresto y posterior condena de un sospechoso en un caso de asesinato sin resolver ocurrido en 1980 en el estado de Oregon, en Estados Unidos.

Robert Plympton, de 60 años, ha sido declarado culpable de un cargo de asesinato en primer grado y cuatro cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Barbara Tucker, estudiante de la universidad del Mt. Hood, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito del condado de Multnomah recogido por la CNN.

Tucker, de diecinueve años, fue "secuestrada, agredida sexualmente y asesinada a golpes" el 15 de enero de 1980, pero los cargos de violación y abuso sexual contra Plymtpon han sido retirados.

Plympton se ha declarado inocente y sus abogados han avisado que tienen la intención de apelar sus condenas. "Apelaremos y confiamos en que sus condenas serán anuladas", han asegurado los abogados Stephen Houze y Jacob Houze en un comunicado. Plympton permanece bajo custodia en el condado de Multnomah hasta que se le dictamine una sentencia, que se espera que sea en junio.

El adn en el chicle

Hay que remontarse a marzo de 2021 cuando la jefa de genealogía genética de Parabon, CeCe Moore, a través de la investigación llevada a cabo hasta el momento pudo identificar a Plympton como el sospechoso del asesinato.

Con esta información, los investigadores comenzaron a vigilar al ahora detenido, hasta que consiguieron recolectar un chicle que los detectives habían presenciado como escupía. El ADN extraído del chicle coincidía con el perfil de los hisopos de la autopsia y Plymtpon fue arrestado el 8 de junio de 2021.

Moore considera este caso como "uno de los aspectos más destacados" de su carrera en genealogía genética. "Nunca le daremos a alguien un final feliz", ha explicado y ha añadido que "soy muy afortunada de haber podido ayudar a las familias y a los supervivientes de delitos violentos. Es increíblemente significativo".

Un asesinato con testigos

El cuerpo de Tucker fue descubierto una mañana de 1980 cerca de un aparcamiento por estudiantes que se dirigían a clases en la universidad de Gresham, según indica el comunicado de prensa del fiscal del distrito.

Los testigos interrogados por los agentes habían visto la noche anterior a una mujer aparentemente angustiada en el momento del asesinato y una mujer llegó a describir haber visto a una mujer "agitando los brazos con la cara ensangrentada", mientras que otra "vio a un hombre mirando entre los arbustos junto al aparcamiento (de la universidad)".

Un hombre escuchó a una mujer gritar y vio dos figuras a lo lejos, y un cuarto testigo informó haber visto a una mujer con barro en los pantalones, agitando los brazos al costado de la carretera.

Un rasgo poco común

En la autopsia del cuerpo se utilizaron hisopos para recolectar material biológico y poder crear un perfil de ADN del sospechoso; sin embargo, no se llegó a nada hasta que la Policía decidió pedir ayuda a la empresa de tecnología de ADN Parabon, Nanolabs, con sede en Virginia, para que examinara el perfil e intentara identificar posibles coincidencias.

Una "predicción instantánea del fenotipo", o una prueba para predecir los rasgos físicos de una persona basándose en su ADN, ayudó a los genealogistas genéticos a identificar posibles sospechosos, algo que, según Moore, "terminó siendo clave en este caso".

Moore ha relatado que mientras estaba construyendo árboles genealógicos de las personas que compartían ADN con la muestra proporcionada por la Policía, descubrió tarjetas de registro de hombres pelirrojos de la Segunda Guerra Mundial.

"Este caso en ese momento fue la predicción más segura sobre el cabello rojo que los científicos de Parabon habían tenido jamás", ha explicado Moore a la CNN y ha agregado, que "por lo tanto, había una probabilidad extremadamente alta de que la persona que asesinó y violó a Bárbara fuera pelirroja".

"Eso me ayudó porque me hizo concentrarme en una línea particular de la familia y seguir ese cabello rojo hacia abajo. Y luego aterricé en Oregón", ha dicho Moore.