El aeropuerto de Kabul reanuda algunos vuelos internos

KABUL (AP) — Algunos vuelos internos volvieron a funcionar en el aeropuerto internacional de Kabul, en Afganistán, después de que la compañía estatal Ariana Afghan Airline reanudara los vuelos a tres provincias.

Los vuelos a las provincias de Herat, en el oeste; Kandahar, en el sur, y Balkh, en el norte, se realizaron el sábado, indicó a The Associated Press Sherhah Stor, gerente de la estación de la aerolínea en el aeropuerto. Los vuelos se hicieron pese a que el aeropuerto no tiene un sistema de radar operativo, señaló.

El domingo había otros tres vuelos programados a las mismas provincias, añadió.

Un equipo de técnicos qataríes y turcos llegó la semana pasada a Kabul para ayudar a reactivar las operaciones en el aeropuerto, que según Naciones Unidas es crucial para proporcionar ayuda humanitaria al país. Sin embargo, está por ver si alguna aerolínea comercial estará dispuesta a ofrecer servicios.

