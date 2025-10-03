El aeropuerto de Múnich reabre tras el avistamiento de drones que afectó a vuelos

(Reescribe todo el artículo añadiendo novedades, detalles y comentarios; cambia titular; añade autoría)

Por Ayhan Uyanik

3 oct (Reuters) -

El aeropuerto alemán de Múnich reabrió el viernes tras cerrar durante la noche debido al avistamiento de drones que obligó a cancelar o desviar decenas de vuelos en vísperas de una fiesta nacional y aumentó la preocupación por la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en Europa.

Al reanudarse las operaciones a primera hora de la mañana del viernes, un testigo de Reuters vio a pasajeros facturando para un vuelo a Varna, en Bulgaria, y el tablón de salidas mostraba que solo se habían cancelado unos pocos vuelos. Un vuelo procedente de Bangkok fue el primero del día en aterrizar en torno a las 5:25 horas (0325 GMT), según la página web del aeropuerto.

El aeropuerto dijo que varios avistamientos de drones a última hora de la tarde del jueves habían obligado al control del tráfico aéreo a suspender las operaciones, lo que provocó la cancelación de 17 vuelos e interrumpió el viaje de casi 3000 pasajeros, a los que se proporcionaron camas de campaña, mantas y comida.

Otros 15 vuelos fueron desviados a otras ciudades, como Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort, según informó el aeropuerto.

Los drones fueron avistados a última hora de la tarde sobre el aeropuerto, según declaró un portavoz de la policía al diario Bild. No obstante, como estaba oscuro, no se pudo determinar el tamaño ni

la clase de los drones, añadió. La policía no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios de Reuters.

El incidente de Múnich se suma a recientes incidentes similares con drones que han sacudido la aviación europea y han suscitado mayores preocupaciones de seguridad, después de que la semana pasada intrusiones en el espacio aéreo cerraran temporalmente aeropuertos de Dinamarca y Noruega.

Los incidentes provocaron una dura respuesta de los líderes de la Unión Europea, que respaldaron los planes en una cumbre celebrada el miércoles en Copenhague para reforzar las defensas del bloque con medidas antidrones.

"Europa debe ser capaz de defenderse", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tras la reunión.

Las autoridades no han culpado públicamente a un actor concreto del incidente del dron de Múnich, pero algunos responsables europeos han señalado que Rusia está detrás de otras violaciones recientes del espacio aéreo.

"Rusia intenta ponernos a prueba.

Pero Rusia también intenta sembrar la división y la ansiedad en nuestras sociedades", dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente ruso, Vladimir Putin, bromeó el jueves diciendo que no volvería a volar drones sobre Dinamarca, pero Moscú ha negado su responsabilidad en los incidentes.

La interrupción del aeropuerto de Múnich se sumó a una semana tensa para la ciudad después de que su popular Oktoberfest se cerrara temporalmente debido a una amenaza de bomba y al descubrimiento por separado de explosivos en un edificio residencial del norte de la ciudad.

El viernes es festivo, Día de la Reunificación Alemana. (Información de Ayhan Uyanik en Múnich y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Jamie Freed; editado en español por Manuel Farías y Jorge Ollero Castela)