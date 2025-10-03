El aeropuerto de Múnich vuelve a cerrar por presuntos drones

El aeropuerto de Múnich (sur de Alemania) cerró el viernes por segunda noche consecutiva tras una nueva alerta por la presencia de drones, en momentos en que aumenta este tipo de incidentes en Europa.

El aeródromo ya había sido cerrado la noche anterior por motivos similares, lo que provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi 3000 pasajeros.

"En la noche del (viernes) 3 de octubre, la Seguridad Aérea Alemana (DFS) redujo y suspendió preventivamente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich hasta nuevo aviso debido a avistamientos de drones no confirmados", informó el aeropuerto bávaro en su sitio web esa misma noche.

Los miembros de la Unión Europea sospechan que Rusia está detrás de estos sobrevuelos de dispositivos de lugares sensibles en países de la UE y la OTAN.

Aeropuertos en Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido vuelos recientemente debido a drones no identificados, mientras que Rumanía y Estonia han acusado a Rusia, que ha restado importancia a los señalamientos.

jsk/jhb/ad/dga