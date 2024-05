El agente de bolsa en línea Taurex lanza una nueva aplicación que simplifica las operaciones bursátiles para todos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2024--

Diseñada con la premisa de que las operaciones bursátiles deben ser para todos, hoy se lanzó la aplicación de operaciones bursátiles de Taurex, que permite un acceso más simple a mercados financieros que suelen ser complicados. Desarrollada para adaptarse a las necesidades de agentes de bolsa modernos de todos los niveles, la aplicación ofrece una plataforma transparente e intuitiva para operar más de 1500 contratos por diferencia (CFD) en mercados de divisas, acciones, metales, commodities, índices y criptomonedas.

"Estamos muy contentos develar la aplicación Taurex, una revolución en el mundo de las operaciones bursátiles en línea", señaló Nick Cooke, director ejecutivo de Taurex. "La visión era clara: eliminar las complejidades propias de las operaciones bursátiles con una plataforma donde la seguridad y la simpleza fueran piedras basales. El intuitivo diseño de la aplicación está pensado para optimizar las interacciones de las operaciones bursátiles, con el objetivo de que el proceso sea más accesible y directo para todos”.

Esta plataforma no solo abre la puerta a un amplio conjunto de mercados y activos, sino que además ofrece condiciones favorables de operación tanto para agentes nuevos como experimentados. Al ofrecer tres tipos de cuentas distintos (Standard Zero, Pro Zero y Raw), los agentes de bolsa tienen la flexibilidad de elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias exclusivas de trabajo, al combinar facilidad de acceso con soluciones bursátiles personalizadas.

La aplicación de operaciones bursátiles Taurex permite que los agentes de bolsa:

Además, las sólidas funciones de gestión de riesgo permiten que los agentes de bolsa controlen sus posiciones de manera efectiva para tener un mejor panorama de sus actividades bursátiles. Además, como la seguridad es fundamental en Taurex, su aplicación no es la excepción a la regla. Con distintas funciones de financiamiento adaptadas a diferentes regiones y retiros rápidos y poco engorrosos, los agentes de bolsa pueden tener la tranquilidad de que sus fondos se conservarán de manera segura en cuentas individuales para que siempre puedan tener acceso a ellos.

Con funciones diseñadas pensando en las necesidades de los agentes de bolsa actuales, la aplicación de operaciones bursátiles Taurex es una plataforma simple, intuitiva y directa, atractiva para agentes de bolsa nuevos y experimentados.

