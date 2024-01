El agente de Hugo Mallo, Quique De Lucas, ha negado "categóricamente" este miércoles las acusaciones realizadas sobre el exjugador del Celta de presunto abuso sexual y recordó que la justicia ya había decidido archivar el caso al "no considerar probados los hechos".

El comunicado del agente del futbolista llega después de que este martes el diario 'As' informase que el próximo 11 de julio el lateral gallego, actualmente en el Internacional de Porto Alegre brasileño, debería acudir de nuevo a juicio por lo ocurrido en el estadio del RCD Espanyol el 24 de abril de 2019 y después de que la mujer que trabajaba como mascota para el equipo catalán le denunciase por tocamientos de cariz sexual durante el pasamanos.

"Después de la informaciones publicadas recientemente en los medios de comunicación creemos conveniente algunas aclaraciones. En primer lugar, negamos categóricamente los hechos denunciados, lo que ya se puso de manifiesto ante el Juzgado que los investigó, exigiendo un absoluto respeto a la presunción de inocencia", expuso Quique De Lucas a través de un comunicado en las redes sociales.

De Lucas insistió que ya el "mismo" juzgado decidió "archivar el asunto" tras haber tomado declaración a la denunciante, al futbolista y "valorar el resto de pruebas", ya que "no consideraba probados los hechos". "Dicha resolución fue recurrida por ambas partes, la denunciante porque sí creía que se acreditaban los hechos descritos en la denuncia y nosotros al entender que no sólo no quedaban acreditados sino que se podía asegurar que no se habían producido", añadió.

El agente de Hugo Mallo aclaró que fue la Audiencia Provincial la que mandó "reabrir el expediente" para que el caso se resolviera "en un juicio oral", al que su representado comparece como "inocente", y también subrayó que tanto el RC Celta como el RCD Espanyol, "al activar sus respectivos protocolos y tras analizar la información recibida, consideraron que no había pruebas de lo denunciado".

Además, recordó que, igualmente, la Real Federación Española de Fútbol ni LaLiga iniciaron "tampoco expediente alguno". "Solicitamos dejar a la Justicia que actúe, así como el máximo respeto para Hugo y su familia a la espera de que aflore la verdad", concluyó el representante.