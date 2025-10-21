El agresor del primer ministro eslovaco, condenado a 21 años por terrorismo

BANSKÁ BYSTRICA, Eslovaquia, 21 oct (Reuters) -

Un tribunal eslovaco dictaminó el martes que un hombre que disparó e hirió al primer ministro Robert Fico el año pasado era culpable de cargos de terrorismo y le impuso una pena de 21 años de cárcel.

Juraj Cintula, de 72 años, disparó cinco veces contra Fico desde poco más de un metro de distancia mientras el primer ministro saludaba a la gente en la ciudad de Handlová, en el centro de Eslovaquia, en mayo de 2024.

El veredicto del Tribunal Penal Especializado de la ciudad de Banská Bystrica cierra un juicio que comenzó en julio y cuya cuestión principal era si Cintula, que admitió haber disparado a Fico, era culpable de terrorismo.

La sentencia puede recurrirse ante la Corte Suprema del país.

Fico recibió cuatro impactos y resultó gravemente herido en el abdomen, además de sufrir lesiones en la cadera, la mano y el pie. Hizo su primera aparición pública en julio del año pasado, unos meses después del atentado.

Cintula dijo que quería herir, pero no matar a Fico, porque quería impedir que continuara con sus políticas que, según él, dañan la libertad y la cultura eslovacas.