El agua vino de la nada: viviendas, hoteles y granjas se inundan en el valle del Rift de Kenia

NAIVASHA, Kenia (AP) — Cuando Dickson Ngome empezó a arrendar su granja en el lago Naivasha en el valle del Rift de Kenia en 2008, estaba a más de dos kilómetros (1,2 millas) de la orilla. La granja abarcaba 0,6 hectáreas (1,5 acres) de tierra fértil donde cultivaba verduras para vender en los mercados locales.

En ese momento, el lago estaba retrocediendo y la gente estaba preocupada de que pudiera secarse por completo. Pero desde 2011, la orilla se ha acercado cada vez más. Las lluvias comenzaron temprano este año, en septiembre, y no cesaron durante meses.

Una mañana a finales de octubre, Ngome y su familia se despertaron para encontrar su hogar y granja dentro del lago. Los niveles del agua habían subido durante la noche y todo estaba bajo unos 30 centímetros (un pie) de agua.

"Parecía como si el lago estuviera lejos de nuestras casas", dijo Rose Wafula, esposa de Ngome, a The Associated Press. "Y luego, una noche, nos sorprendió encontrar nuestras casas inundadas. El agua vino de la nada".

El cambio climático causó lluvias más fuertes, dicen los científicos

La pareja y sus cuatro hijos han tenido que dejar su hogar y acampan en el primer piso de una escuela abandonada cercana.

Unas 5.000 personas fueron desplazadas por el aumento de los niveles del lago Naivasha este año. Algunos científicos atribuyen los niveles más altos a las lluvias más intensas causadas por el cambio climático, aunque puede haber otros factores que causen el aumento constante del lago durante la última década.

El lago es un punto turístico y está rodeado de granjas, principalmente de flores, que han ido desapareciendo gradualmente en el agua a medida que suben los niveles del lago.

La expansión no se ha limitado a Naivasha: el lago Baringo, el lago Nakuru y el lago Turkana de Kenia, todos en el valle del Rift, han ido subiendo de forma continuada durante 15 años.

"Los lagos han subido casi más allá del nivel más alto que jamás hayan alcanzado", dijo Simon Onywere, profesor de planificación ambiental en la Universidad Kenyatta en la capital de Kenia, Nairobi.

Niveles crecientes de los lagos desplazaron a decenas de miles

Un estudio en el Journal of Hydrology el año pasado encontró que las áreas de los lagos en África Oriental aumentaron en 71.822 kilómetros cuadrados (27.730 millas cuadradas) entre 2011 y 2023. Eso afecta a muchas personas: para 2021, más de 75.000 hogares habían sido desplazados en todo el valle del Rift, según un estudio encargado ese año por el Ministerio de Medio Ambiente de Kenia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En Baringo, los edificios sumergidos que fueron noticia en 2020 y 2021 todavía están bajo el agua.

"En el lago Baringo, el agua subió casi 14 metros", dijo Onywere. "Todo quedó debajo, debajo del todo. Los edificios nunca se volverán a ver, como los Block Hotels del lago Baringo".

Un golpe a las plantaciones de flores

El lago Naivasha también ha subido constantemente, "engullendo tres cuartas partes de algunas granjas de flores", dijo Onywere.

La horticultura es un sector económico importante en Kenia, que generó poco más de US$1.000 millones en ingresos en 2024 y proporcionó el 40% del volumen de rosas vendidas en la Unión Europea, según el Ministerio keniata de Asuntos Exteriores.

Se ha realizado una investigación significativa sobre las razones responsable del fenómeno de los lagos crecientes: un estudio de 2021 sobre el aumento de los lagos del valle del Rift de Kenia fue coescrito por el meteorólogo keniano Richard Muita, quien ahora es director asistente interino del Departamento Meteorológico de Kenia.

"Hay investigadores que proponen factores geológicos, otros con razones como factores planetarios", dijo Muita. "El Departamento Meteorológico de Kenia encontró que los aumentos en los niveles de agua están asociados con los patrones de lluvia y los cambios de temperatura. Cuando las lluvias son abundantes, se alinean con el aumento en los niveles de las aguas de los lagos del Valle del Rift".

La sedimentación también es un factor. "De la investigación que he leído, hay mucho sedimento, especialmente de actividades relacionadas con la agricultura, que fluye hacia estos lagos", apuntó Muita.

“Un desastre” provocado por el gobierno hace años

El nivel oficial de agua alta de Naivasha fue demarcado en 1.892,8 metros (6.210 pies) sobre el nivel del mar por la Asociación Ribereña en 1906, y todavía es utilizado por los topógrafos hoy en día. Eso significa que la inundación de este año todavía estaba casi un metro (tres pies) por debajo del nivel alto.

También significa que la comunidad de Kihoto en el lago Naivasha, donde vivían los Ngome, se encuentra en tierras ribereñas, tierras que caen por debajo del nivel alto del agua y sólo pueden ser propiedad del gobierno.

"Es un desastre establecido por el gobierno... hacia finales de la década de 1960", dijo Silas Wanjala, gerente general de la Asociación Ribereña del Lago Naivasha, que fue fundada hace unos 120 años y mantiene registros meticulosos de los niveles de agua del lago desde entonces.

En ese entonces, a un agricultor se le dio un "arrendamiento agrícola temporal" en Kihoto, dijo Wanjala. Cuando más tarde se inundó y el agricultor empacó y se fue, los trabajadores agrícolas se quedaron en la tierra y luego solicitaron subdivisiones, que fueron aprobadas. En los aproximadamente 60 años desde entonces, un asentamiento completo ha crecido en tierras que oficialmente no son para arrendar o vender.

Tampoco es la primera vez que se inunda, dijo Wanjala. Simplemente es muy raro que el agua suba tanto. Eso es poco consuelo para las personas que han sido desplazadas por las inundaciones de este año y ahora no pueden regresar a casa sin arriesgarse a enfrentamientos con hipopótamos.

Para apoyar a esas personas, el condado está enfocando sus esfuerzos allí donde la necesidad es mayor.

"Estamos abordando esto como una emergencia", dice Joyce Ncece, oficial principal de gestión de desastres en el condado de Nakuru, que supervisa el lago Naivasha. "El gobierno del condado ha proporcionado camiones para ayudar a las familias a reubicarse. Hemos estado ayudando a pagar el alquiler para aquellos que carecen de recursos financieros".

Científicos como Onywere y Muita esperan soluciones a más largo plazo. "¿Podríamos haber predicho esto para haber hecho mejor infraestructura en áreas menos propensas al riesgo?" dijo Onywere.

Muita quiere ver un esfuerzo global más concertado para combatir el cambio climático, así como soluciones locales basadas en la naturaleza centradas en el conocimiento indígena, como "la agricultura de conservación, donde hay una perturbación muy limitada de la tierra", para reducir la sedimentación de los lagos.

Pero todo esto es de poca ayuda para Ngome y Wafula, que todavía viven en la escuela con sus hijos. Mientras el resto del mundo espera las fiestas y el nuevo año, su futuro es incierto. El continuo aumento del lago Naivasha durante los últimos 15 años no augura nada bueno: no tienen idea de cuándo volverá su granja a estar en tierra firme, si es que ocurre alguna vez.

The Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura de salud global y desarrollo en África de la Fundación Gates. AP es el único responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.