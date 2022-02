El agujero negro del centro de la Vía Láctea es casi circular

Se ha vislumbrado que la estructura intrínseca del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A*, es casi circular.

Un equipo científico encabezado por Ilje Cho, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), empleó para llegar a esta conclusión la técnica VLBI, que consiste en la utilización sincronizada de numerosos radiotelescopios separados geográficamente, de manera que se crea un telescopio virtual del tamaño de la distancia entre los telescopios. Además, para corregir la dispersión aplicaron un modelo basado en observaciones históricas con la Red VLBI de Asia Oriental (EAVN). Los resultados se publican en The Atsrophysical Journal.

"Antes de corregir el efecto de la dispersión producida por el medio interestelar, la estructura de Sgr A* se mostraba alargada en dirección este-oeste. Estudios anteriores apuntaban también a una estructura similar, pero con nuestro trabajo demostramos que el alargamiento proviene principalmente del efecto de la dispersión. Tres métodos independientes confirman que Sagitario A* presenta una estructura circular", asegura en un comunicado Ilje Cho (IAA-CSIC).

La forma circular de Sgr A* implicaría que el eje de rotación del flujo está casi apuntando hacia nosotros (aunque los datos actuales no descartan del todo la posibilidad de que la energía dominante de Sagitario A* proceda de un chorro). Además, el equipo ha hallado que, además de la energía térmica, producida por la caída y el calentamiento de material hacia el agujero negro, también se produce energía no térmica, emitida por partículas aceleradas, quizá por el campo magnético. "Aunque en este estudio no se ha investigado el mecanismo del proceso no térmico, es importante tenerlo en cuenta para construir un modelo teórico fidedigno sobre cómo SgrA* absorbe materia", apunta Ilje Cho (IAA-CSIC).

Este trabajo ha encontrado además una relación entre el tamaño y el brillo de SgrA* y la longitud de onda de observación. Asumiendo la misma relación en longitudes de onda más cortas, se predice el tamaño y el brillo de Sgr A* en una longitud de onda de 1,3 milímetros.

"Esto podría ser de gran ayuda para el análisis de los datos del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT) con el objetivo de hacer la primera imagen de la sombra del agujero negro de Sagitario A*", apunta Guang-Yao Zhao, investigador del IAA-CSIC que participa en el trabajo. "La obtención de imágenes de alta resolución de Sgr A* es un reto en muchos aspectos, por lo que los resultados en frecuencias más bajas son realmente esenciales para superar las dificultades", añade José Luis Gómez, investigador del IAA-CSIC y jefe del grupo EHT en el IAA.

El estudio ha sido desarrollado con la Red VLBI de Asia Oriental (EAVN), que consta de veintiún radiotelescopios: seis en China, once en Japón y cuatro en Corea. Para este estudio se han empleado diez y ocho de ellos para observar en longitudes de onda de 1,3 centímetros y 7 milímetros respectivamente. Las observaciones se llevaron a cabo en abril de 2017, como parte del programa del Grupo de Trabajo Científico sobre Núcleos Galácticos Activos del consorcio EAVN. Además, forman parte de la campaña en varias longitudes de onda del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT), que produjo la primera imagen de un agujero negro, el de la galaxia M87.