El Ajax, colista de la Champions, despide a su técnico John Heitinga
El Ajax anunció este jueves el despido de su entrenador John Heitinga tras un mal comienzo de temporada en el que el equipo neerlandés ocupa el último puesto (36º) en...
El Ajax anunció este jueves el despido de su entrenador John Heitinga tras un mal comienzo de temporada en el que el equipo neerlandés ocupa el último puesto (36º) en la Liga de Campeones con cuatro derrotas.
"El Ajax está buscando un nuevo entrenador. Mientras tanto, Fred Grim asumirá las funciones de Heitinga", declaró el cuádruple campeón de Europa en un comunicado.
Heitinga había llegado al Ajax en mayo con un contrato de dos temporadas.
El director técnico del club, Alex Kroes, admitió que se trataba de una "decisión dolorosa".
"Sabemos que un nuevo entrenador necesita tiempo para trabajar con un equipo que ha sufrido cambios", afirmó. "Le dimos ese tiempo a John, pero creemos que es mejor para el club nombrar a otra persona al frente del equipo", añadió.
Kroes también presentó su dimisión, pero la junta directiva le pidió que permaneciera en su puesto para garantizar cierta continuidad. El director técnico tiene contrato hasta el final de la temporada.
"Si el club nombra un nuevo director técnico antes de esa fecha, le cederé mis responsabilidades en ese momento", declaró.
El miércoles el Ajax perdió 3-0 en su cancha contra el Galatasaray en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.
