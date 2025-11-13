El Al Sadd qatarí nombra a Mancini como su nuevo DT

13 nov (Reuters) - El Al Sadd de Qatar dijo el jueves que nombró al ex entrenador del Inter de Milán y de la selección italiana Roberto Mancini como su nuevo DT, con un contrato de dos temporadas y media.

El italiano, de 60 años, vuelve a dirigir más de un año después de dejar su cargo en la selección de Arabia Saudita.

Mancini toma las riendas del equipo que está sexto en la liga qatarí con 14 puntos en nueve partidos, a ocho del líder, el Al Gharafa.

Su etapa más exitosa como entrenador se produjo en el Inter. En su primera etapa en el club, entre 2004 y 2008, conquistó tres títulos de la Serie A, dos ediciones de la Copa Italia y dos Supercopas de Italia.

También guió a Italia al título de la Eurocopa 2020 y condujo al Manchester City a la primera Premier League del equipo en la campaña 2011-12. (Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)