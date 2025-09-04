El alcalde de Bilbao asegura que "le duele en el alma la imagen" dada en la Vuelta y pide a la oposición que lo condene

BILBAO, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que le "duele en el alma la imagen repetida en todos los medios" de los incidentes causados en La Vuelta por "incívicos e imprudentes" y ha expresado sus dudas de que su objetivo fuera solidarizarse con Palestina. Asimismo, ha instado a los grupos de la oposición a condenar lo sucedido, "especialmente a aquellos que siempre callan, tiran la piedra y esconden la mano" y además "se felicitan por lo ocurrido".

Aburto ha lamentado, en declaraciones a los medios, los incidentes registrados en la etapa de La Vuelta de este miércoles durante las protestas convocadas en contra de la participación de un equipo israelí y que llevaron a acortar el final de la carrera, previsto en la Gran Vía bilbaína, por motivos de seguridad.

MENSAJE CONTRA EL "GENOCIDIO" EN GAZA

El alcalde de Bilbao ha comenzado su intervención con un mensaje "contra el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino", sobre todo en Gaza, y de solidaridad con Palestina. "Criticamos la violencia por parte de Israel y condenamos también los asesinatos de Hamas contra el pueblo israelí", ha señalado.

En palabras de Aburto, "Bilbao es un municipio sin mordazas, sin medias tintas y, como siempre, han condenado todo tipo de violencias, empezando por aquellas que nos han tocado sufrir aquí mismo, sin ir más lejos".

El alcalde, que ha recordado "otras situaciones censurables" como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha insistido en que "no es nuevo este mensaje" por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao, que integran PNV y PSE-EE, y ha lamentado "a veces puede parecer que quien hace más ruido y grita más, más razón tiene o se le llena la boca felicitándose por haber protestado pero sin medir las consecuencias".

UN "GRUPITO QUE NO NOS REPRESENTAN"

En esta línea, ha advertido de que en la jornada de ayer se tuvo "la oportunidad de dar, al menos en Europa, una imagen de un Bilbao solidario y humano, pacifista, contrario a todas las violencias, reivindicativo pero respetuoso y de ciudad acogedora y organizadora de grandes eventos por el bien y beneficio de esta villa".

Por ello, ha asegurado que, "como a tantos" bilbaínos, le "duele en el alma la imagen repetida en todos los medios de un Bilbao, o mejor, de un grupito que no nos representa en ningún sentido". "Reclamar, protestar, reivindicar, por supuesto que sí. En eso nos podemos encontrar y nos vamos a encontrar. Pero usar la violencia poniendo en riesgo la seguridad, la salud y hasta la vida de los ciclistas, no, no y no", ha remarcado.

El alcalde ha asegurado que ayer muchos aficionados trasladaron "su pesar y su enfado" por los incidentes que "dejaron a Bilbao sin fin de etapa y sin ganador" e, incluso, personas que estaban en protesta contaron que se marcharon "al ver el cariz violento que estaban tomando".

Aburto ha lamentado lo ocurrido "por toda esa marea de aficionados txirrindularis que han pasado de ser la envidia mundial" cuando Bilbao acogió el Tour a "ser un ejemplo de afición que no es correspondida por alguna parte de la población y que ayer quedó señalada".

El alcalde ha dicho compartir la decisión adoptada por la dirección de La Vuelta de suspender la parte final del recorrido de la etapa, que fue "desde el primer momento fue una decisión compartida" y considera "la mejor de las posibles por el bien de la seguridad de los corredores profesionales".

Tras desear "lo mejor" en las próximas etapas, ha esperado que "se queden con todo lo bueno que han visto y vivido en Bilbao" y también se ha dirigido a los miles de aficionados al ciclismo que acudieron a ver la etapa de La Vuelta, esperando que "lo de ayer no empañe el apoyo al deporte de la bicicleta".

Aburto ha trasladado su agradecimiento a los equipos de las diferentes áreas municipales que "llevan siete meses trabajando para que La Vuelta fuera un éxito de organización". "Tendremos más eventos y más oportunidades de demostrar al mundo que somos una ciudad con una excelente capacidad organizativa", ha confiado.

También ha agradecido a la Ertzaintza y la Policía Local su "rápida respuesta", según ha indicado, por "evitar males mayores" y por "entender bien cuál es su función y autoridad en este país". "Gracias por tratar bien, sí, a quienes se comportan bien y por cuidarnos al resto de quienes se comportan mal", ha expresado, manifestando su apoyo a ambos cuerpos policiales y especialmente a los agentes que "acabaron en las atenciones sanitarias por las contusiones sufridas".

MISMA MAÑANA

Ante lo ocurrido, Juan María Aburto ha apelado a los partidos de la oposición a que "esta misma mañana salgan a condenar y reprobar la actitud incívica e irresponsable de las personas que rompieron vallas, lanzaron octavillas al paso de la carrera y pusieron en peligro la seguridad de los corredores con esas banderas, con palos largos que invadían la carretera".

"Que señalen a aquellos que impidieron disfrutar del final de la etapa, perjudicaron la imagen de esta villa y llevaron su protesta lícita a comportamientos ilícitos y reprobables.

Espero que lo hagan ya y especialmente aquellos que siempre callan en estas situaciones, que culpan a las policías o a este gobierno municipal, los que nos han acostumbrado a ver cómo tiran la piedra y esconden la mano y encima se felicitan por lo ocurrido", ha instado.

Según ha advertido, "si no lo hacen, señalaremos a esos representantes municipales que se ponen al lado de quienes insultan al alcalde, impiden un evento en nuestra ciudad e incluso se mofan de nosotros diciendo que lo de ayer demuestra que somos un referente".

"¿Referente de qué? Vergüenza ajena me dan esas palabras y esas exaltaciones en redes sociales por lo conseguido ayer, recuerdan a otros tiempos no tan lejanos", ha afirmado.

El alcalde también ha tenido palabras para las personas que se manifestaron "pacífica y cívicamente en contra del genocidio de Israel en tierras palestinas", a quienes han expresado su "reconocimiento más sincero". Por contra, ha cuestionado a los "incívicos e imprudentes causantes de la decisión final de la etapa" si "de verdad el objetivo era solidarizarse con Palestina y denunciar la participación del equipo que lleva el nombre de Israel". Tras expresar sus dudas de que fuera así, ha opinado que "no consiguieron ese objetivo, ya que hoy son reconocidos mundialmente por ser un grupo de incívicos e intolerantes, que serán recordados como los grandes héroes de cargarse la buena imagen de Bilbao, de Euskadi y de la afición al ciclismo en un evento de esta ciudad, y además por privar al resto de la ciudadanía de un evento deportivo".

"Ayer vimos cómo algunas personas que supuestamente clamaban en contra de la muerte de tantas vidas humanas palestinas parecía no importarles poner en riesgo la seguridad, la salud y hasta la vida de unos ciclistas cuya única defensa es un casco de carrera. ¿Y esperan que la sociedad bilbaína permanezca callada ante esas actitudes violentas e irrespetuosas? Pues este alcalde, este equipo de gobierno, no. Acepto las protestas cívicas, pero no las conductas incívicas, violentas y peligrosas. No en nombre de Bilbao", ha concluido.