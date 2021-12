El alcalde de Bilbao, favorable a que Urkullu limite al 50 por ciento el aforo en San Mamés

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se muestra de acuerdo con la decisión del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de limitar al 50 por ciento el aforo en estadios de fútbol con capacidad superior a 5.000 espectadores, lo que afectaría a San Mamés, aunque sea una medida "muy impopular".

Esta es una de las nuevas restricciones que anunció este pasado miércoles Urkullu para frenar la creciente ola pandémica de la COVID-19, y que, en principio, estaría en vigor hasta el 28 de enero, aunque está pendiente de lo que determine hoy el consejo interterritorial sobre los estadios para todo el ámbito estatal.

En una entrevista concedida a Europa Press, Aburto ha recordado que el Lehendakari planteó ayer, entre otras medidas a adoptar de cara al periodo navideño y hasta finales de enero, restringir a la mitad el aforo máximo en recintos que tengan capacidad para acoger a más de 5.000 personas.

"Yo digo públicamente que estoy de acuerdo con ella. Aunque sea muy impopular. No estamos aquí para hacer lo que la gente quiere, sino para adoptar medidas, tomar decisiones que favorezcan a la gente", ha asegurado.

El regidor bilbaíno ha admitido que, "a veces", las restricciones que se establezcan "no van a ser entendidas", pero está "plenamente convencido de que, en el fuero interno, la gente está pidiendo" que los representantes institucionales "actúen con coherencia y no entiende que unas cosas sean posible y otras no", ha apuntado.

De esta forma, se ha referido a su decisión de suspender en la capital vizcaína el desfile del Olentzero y Mari Domingi o la Cabalgata de los Reyes Magos y a que, sin embargo, se pudiera ir a San Mamés sin restricción de espectadores o hubiera cotillones de fin de año. Estos no se podrán celebrar finalmente al haber decretado el Gobierno Vasco el cierre de las actividades a la 1.00 horas.

"Lo que no entendían hasta ahora es que el alcalde de Bilbao suspenda Santo Tomás o la Cabalgata de Reyes, y que en Nochevieja pudiera haber no sé cuántos cotillones. La gente no lo entendía. La coherencia, el criterio, deben ser fundamento de nuestra forma de actuar", ha reiterado.

Cabalgatas

Juan Mari Aburto ha eludido compararse con los alcaldes de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, o de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, que han optado, hasta la fecha, por mantener las cabalgatas.

"No quiero compararme con los demás. Simplemente quiero trasladar a mi ciudadanía, a la gente de esta villa, que fue muy doloroso tomar esa decisión (suspender estos desfiles)", ha manifestado.

Además, ha aludido a la justificación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener este año las cabalgatas con medidas de seguridad. "Decía el presidente del Gobierno que 'nuestros niños y niñas se merecen la cabalgata'. Y nuestros mayores se merecen otras cosas...", ha apuntado Aburto.

El regidor bilbaíno ha insistido en que adoptó esa decisión "porque creía que era la que había que tomar para salvaguardar la salud de los bilbaínos y evitar que este virus se propagara más".

El alcalde de la capital vizcaína entiende que la gente pensara: "no hay olentzero, no hay cabalgata, pero hay cuarentaitantas mil personas en San Mamés". "Es una de las incoherencias que tenemos como sociedad. Es deconcertante para la ciudadanía y genera un no entender muchas cosas. Por eso, me gustaría que las decisiones que se tomen sean coherentes y que generemos confianza en la ciudadanía".

Aburto, que ha reconocido ser "muy futbolero", ha señalado que no ha ido ni al partido del Betis ni al del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao. "Me parecía incoherente suspender Olentzero o la Cabalgata de Reyes y que yo me vaya a San Mamés. Me habría encantado ver al Athletic contra el Real Madrid, y haberle visto ganar todavía más", ha explicado.

"toca tomar decisiones"

En esta línea, ha subrayado que ahora, en la actual situación de ascenso exponencial de contagios y de la incidencia de la covid-19, "toca tomar esas decisiones". "Yo lo he hecho pensando en la gente y no voy a hablar de los demás porque, seguramente, han analizado la situación que tienen y han intentado hacerlo de la mejor manera", ha señalado en alusión a Urtaran y Goia.

Además, ha recordado que "la situación no es igual en todos los lugares" y ha especificado que, en Bilbao, en el desfile de Olentzero "se pueden juntar más de 40.000 personas y en la Cabalgata de Reyes más de 60.000". "Creo que me tocaba tomar esa decisión. Espero que la gente, viendo cómo está evolucionando la situación, lo haya entendido", ha añadido.

A su juicio, son los alcaldes de Vitoria-Gasteiz y de Donostia-San Sebastián los que deben decidir sobre estos eventos en sus ciudades en base a la situación que tengan, y ha asegurado que "admira" tanto a Gorka Urtaran como a Eneko Goia, con los que mantiene "una gran relación" e intenta "trabajar en común".