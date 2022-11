El alcalde de Kiev dice "no descartar el peor escenario" y apunta a una posible evacuación "parcial"

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha afirmado este lunes que las autoridades "no descartan el peor escenario" a causa de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y ha apuntado que podría haber una evacuación "parcial" de la ciudad si persisten los cortes de luz y agua.

"No descarto el peor escenario. No habrá una evacuación total, quizá una parcial, pero no sería llamada evacuación. Sería una reubicación temporal de ciertos grupos de gente hacia los suburbios y lugares donde haya servicios disponibles", ha señalado en una entrevista concedida a RBK-Ukraine.

Así, ha reclamado a los residentes de la capital que "consideren diferentes escenarios y estén preparados", debido a que "según información del Ejército, el enemigo planea llevar a cabo ataques insidiosos contra la infraestructura del país para intimidar a los ucranianos con la oscuridad y el frío".

"Sería un gran error si no nos preparáramos para diferentes escenarios. Si hace un año, en esta época, alguien hubiera empezado a decir lo que iba a pasar en el futuro, sobre asesinatos, guerra, violaciones y genocidio, no hubiera sido descrito como una persona cuerda. A día de hoy, es la terrible y dura realidad", ha argüido.

Por ello, Klitschko ha pedido a la población que se abastezca de agua potable, comida, ropa de invierno, teléfonos cargados y ordenadores, así como descargar mapas que puedan ser utilizados sin conexión en caso de que sea necesario abandonar la ciudad, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Europa Press