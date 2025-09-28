El alcalde de Nueva York Eric Adams abandona su candidatura a la reelección
28 sep (Reuters) - El alcalde de Nueva York, Eric Adams, abandonó su candidatura a la reelección el domingo, por lo que la carrera se dirimirá probablemente entre el aspirante demócrata Zohran Mamdani y el exgobernador Andrew Cuomo.
Los sondeos mostraron que Adams iba muy por detrás de ambos en las preferencias de los votantes y ha tenido problemas para recaudar fondos. Cuomo se presenta como independiente y Mamdani mantiene una considerable ventaja de cara a los comicios del 4 de noviembre.
"A pesar de todo lo que hemos conseguido, no puedo continuar mi campaña de reelección", dijo Adams en la red social X.
(Reporte de James Oliphant; editado en español por Carlos Serrano)
