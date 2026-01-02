El alcalde de Nueva York promete aplicar un programa socialista democrático

Por Maria Tsvetkova

NUEVA YORK, 2 ene (Reuters) - El demócrata Zohran Mamdani se convirtió el jueves en alcalde de Nueva York, y prometió durante la ceremonia pública de toma de posesión en la escalinata del Ayuntamiento aplicar un agresivo programa destinado a hacer que la mayor ciudad del país sea más asequible para los trabajadores

Mamdani, miembro de la facción socialista democrática de izquierdas de su partido, fue elegido el pasado noviembre en una destacada victoria que podría influir en las elecciones de mitad de mandato de este año, que determinarán el control del Congreso estadounidense. Algunos demócratas han apoyado su estilo, mientras que los republicanos lo presentan como un enemigo en la escena política nacional.

El candidato de 34 años hizo una campaña muy centrada en asuntos relacionados con el coste de la vida y criticó duramente al presidente republicano, Donald Trump,

cuyo índice de aprobación ha caído

en el último año en un clima de preocupaciones por la economía.

Muchos de los 8 millones de residentes de Nueva York —algunos con esperanza, otros con inquietud— esperan que sea una fuerza política disruptiva. En un discurso pronunciado tras su toma de posesión pública, Mamdani promovió las principales promesas de su campaña: guarderías universales, alquileres asequibles y servicio de autobús gratuito.

"Responderemos ante todos los neoyorquinos, no ante ningún multimillonario u oligarca que piense que puede comprar nuestra democracia", dijo. "Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático".

LA MULTITUD COREA "IMPUESTOS A LOS RICOS"

El programa de la toma de posesión de Mamdani incluía intervenciones del senador estadounidense Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, compañeros socialistas democráticos a la vanguardia del ala liberal del Partido Demócrata.

Sanders, a quien Mamdani consideró su inspiración, defendió la agenda de Mamdani.

"Asegurarse de que la gente pueda vivir en viviendas asequibles no es radical", dijo Sanders. "Es lo correcto y lo decente".

La multitud de varios miles de personas vitoreó ruidosamente a Sanders cuando pidió a los millonarios y multimillonarios de Estados Unidos que pagaran más impuestos, y los asistentes rompieron a corear "impuestos a los ricos".

Incluso con temperaturas bajo cero, la ciudad instaló un mirador a lo largo de Broadway para que miles de personas pudieran seguir en directo la ceremonia, que incluyó actuaciones musicales.

Mae Hardman-Hill, de 27 años, fue voluntaria en la campaña de Mamdani y dijo que tenía la sensación de que su impulso político estaba creciendo.

"Soy neoyorquina de nacimiento. He visto cómo la ciudad se vuelve cada vez menos asequible, cada vez menos habitable", dijo Hardman-Hill. "Estoy realmente entusiasmada por que (...) la gente corriente recupere algo de poder".

Antes de la ceremonia pública, Mamdani prestó juramento en privado como alcalde de Nueva York en los primeros minutos del Año Nuevo, el jueves, en la histórica estación de metro de City Hall, que fue desmantelada hace décadas y a la que solo se puede acceder unas pocas veces al año mediante visitas guiadas.

Como reflejo de su fe musulmana, utilizó un Corán, el libro más sagrado del Islam, para su juramento, algo inédito para un alcalde de Nueva York.

LOS REPUBLICANOS ARREMETEN CONTRA MAMDANI

Horas después de que Mamdani tomara posesión de su cargo, el principal grupo encargado de elegir a los republicanos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos trató de presentarlo como un "socialista radical".

"Cada vez que Mamdani abre la boca o desliza el bolígrafo, tatúa los fracasos del Partido Demócrata en todos los demócratas de la Cámara de Representantes que se enfrentarán a los votantes en 2026", dijo el portavoz Mike Marinella en un comunicado que indicaba el importante papel que Mamdani probablemente desempeñará en la campaña nacional.

Mamdani, exdiputado estatal, prometió una congelación de los alquileres y autobuses y guarderías gratuitos, construyendo una campaña en torno a cuestiones de asequibilidad que algunos han visto como un camino a seguir para el Partido Demócrata en todo el país de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Mamdani inspiró una participación récord de más de 2 millones de votantes y se hizo con el 50% de los votos en noviembre, casi 10 puntos por delante de Andrew Cuomo, que se presentaba como independiente, y muy por delante del republicano Curtis Sliwa.

(Información de Maria Tsvetkova, información adicional de Christine Kiernan; redacción de Ted Hesson; edición de Scott Malone, Donna Bryson, Nick Zieminski y Frances Kerry; edición en español de Jorge Ollero Castela)