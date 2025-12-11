El alcalde de Sevilla respalda el manifiesto empresarial para impulsar una conexión aérea directa con Estados Unidos

SEVILLA, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press).

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este jueves, en el Salón Colón, la firma del 'Manifiesto empresarial para el impulso de la conexión aérea con Estados Unidos', una iniciativa promovida por el Club Victoria y respaldada ya por más de 250 empresarios sevillanos. Con este documento, el tejido productivo de la ciudad expresa de manera conjunta "su compromiso con la puesta en marcha de dicha ruta aérea regular", una conexión considerada estratégica para el crecimiento económico, turístico y empresarial de la capital andaluza.

El manifiesto, firmado por representantes de la Cámara de Comercio, Acesur, Iturri, Inerco y Victoria Club, identifica los principales beneficios que tendría esta conexión para la ciudad, entre ellos, la internacionalización empresarial, el impulso de las exportaciones, la atracción de inversiones, el desarrollo tecnológico, el fomento del turismo de negocios, la creación de nuevas sinergias culturales e innovadoras y la mejora de la movilidad y conectividad entre Europa y América, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha destacado la importancia del paso dado por las empresas sevillanas y ha subrayado el carácter histórico de este proyecto, al tiempo que ha declarado que "hoy damos un paso que mira al futuro, que mira al otro lado del Atlántico y que demuestra, una vez más, que Sevilla es una ciudad con ambición, con talento y con un enorme potencial de crecimiento".

De igual manera, Sanz ha agradecido de forma expresa la implicación del tejido empresarial y ha señalado que "su enorme agradecimiento a las más de 220 firmas que se han adherido a este manifiesto. Empresas de todos los sectores —tecnología, industria, servicios, comercio, transporte, hostelería y construcción— que representan la diversidad y la fortaleza de nuestro tejido productivo".

Asimismo, el alcalde ha subrayado que la conexión Sevilla-Estados Unidos va mucho más allá del turismo y ha resaltado que "a veces se piensa que una conexión aérea es solo una cuestión turística, y el impacto turístico es fundamental. Estados Unidos es ya nuestro primer mercado extranjero, con más de 256.000 viajeros en lo que llevamos de año y más de 600.000 pernoctaciones. Pero esta ruta es aún más importante, ya que no es solo una puerta para quienes llegan, es una puerta para que las empresas sevillanas salgan al mundo".

Por otro lado, Sanz ha insistido en que el Ayuntamiento tiene el deber de acompañar a las empresas en su expansión internacional y ha subrayado que "nuestras empresas ya tienen intereses allí o la clara voluntad de tenerlos. Esta ruta no abre solo una línea aérea: abre oportunidades, alianzas, inversiones. Abre futuro".

"Como alcalde, quiero dejar claro que el Ayuntamiento trabajará de la mano del sector empresarial y de todas las instituciones para que este corredor Sevilla-Estados Unidos sea muy pronto una realidad. Este manifiesto no es solo un documento, es una declaración de confianza en Sevilla, en su talento y en su capacidad de liderazgo", ha concluido el regidor.