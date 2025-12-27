El alcalde de Yebra afirma que el terremoto de 3,1 registrado fue "un golpe seco" sin consecuencias

GUADALAJARA, 27 dic. 2025 (Europa Press) - El alcalde de Yebra (Guadalajara), Juan Pedro Sánchez, ha señalado que el terremoto de magnitud 3,1 registrado este sábado con epicentro en el término municipal se ha percibido como "un golpe seco e instantáneo" y no ha provocado daños materiales ni personales. Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se produjo a las 9.24 horas a un kilómetro de profundidad y fue sentido también en otras localidades guadalajareñas como Almoguera, Almonacid de Zorita, Pastrana o Albalate de Zorita, e incluso de forma muy leve en algunos municipios de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a Europa Press, el regidor de este municipio alcarreño ha explicado que el temblor fue "muy breve", hasta el punto de que inicialmente muchos vecinos no identificaron que se trataba de un terremoto. "Yo sí que lo he sentido, aunque al principio no pensé que fuera un terremoto, hasta hablar con algún vecino más", ha dicho tras apuntar que apenas ha durado un segundo o dos y que no ha tenido consecuencias porque "ha sido muy leve". Sánchez ha recordado que no es la primera vez que se registra actividad sísmica en la zona sino que ya se había producido algún otro y más prolongado, pero este ha sido algo instantáneo, no se ha alargado en el tiempo, y ha tranquilizado a sus vecinos. "No hay ningún protocolo en esta cuestión para que nosotros actuemos. Me imagino que si hubiera sido de una cierta magnitud se hubieran puesto en contacto con nosotros, pero no ha sido así", ha remarcado.