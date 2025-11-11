El alcalde opositor de Estambul procesado por 142 delitos

El alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, está siendo procesado oficialmente por 142 delitos, según la acusación publicada el martes por la fiscalía de la ciudad y consultada por AFP.

Según la agencia oficial turca de noticias Anadolu, Imamoglu, detenido en marzo por "corrupción" y considerado por la justicia como el líder de una organización criminal, se enfrenta a una pena de hasta 2.340 años de cárcel.

El alcalde encarcelado de la mayor ciudad turca, candidato del principal partido de la oposición a las próximas elecciones presidenciales, está acusado, entre otras cosas, de fraude, blanqueo y manipulación de licitaciones, según la acusación de más de 3.700 páginas.

Imamoglu, figura destacada del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), niega desde su detención todos los cargos que se le imputan.

Un total de 402 sospechosos acusados de formar una organización criminal figuran en la acusación. Entre ellos se encuentran colaboradores cercanos del alcalde de Estambul, que fueron detenidos junto con él el 19 de marzo.

El fiscal general de Estambul afirmó el martes que esta red ha causado un perjuicio de 160.000 millones de liras (US$3.780 millones) al Estado turco en una década.

La detención de Imamoglu, calificada de "golpe de Estado" por el CHP, desencadenó la mayor ola de protestas en Turquía desde 2013.

En el marco de estas mismas investigaciones, la fiscalía de Estambul indicó el martes su intención de procesar al CHP por "violación de la Constitución", alegando que miembros de la red supuestamente dirigida por Imamoglu habían transmitido ilegalmente listas electorales.

