El alemán Raimund, oro olímpico de saltos de esquí en trampolín normal
El saltador de esquí alemán Philipp Raimund logró la medalla de oro olímpica en trampolín normal (o pequeño), este lunes en Predazzo (Italia), en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.
Raimund, con un total de 274.1 puntos, superó al joven polaco Kacper Tomasiak (19 años), que se quedó con la plata con 270.7, mientras que el japonés Ren Nikaido y el suizo Gregor Deschwander, igualados a 266, se llevaron sendos bronces.
Este concurso resultó fatal para los favoritos: el líder de la clasificación general de la Copa del Mundo, el esloveno Domen Prevc, solo pudo terminar sexto y el campeón olímpico de 2022, el japonés Ryoyu Kobayashi, tuvo que contentarse con el octavo lugar.