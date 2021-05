El alemán Zverev sigue entonado ante el austriaco Thiem y alcanza la final en Madrid

El tenista alem谩n Alexander Zverev se convirti贸 en el primer finalista del Mutua Madrid Open, tercer Masters 1.000 de la temporada, al imponerse este s谩bado en su semifinal con claridad al austriaco Dominic Thiem por 6-3, 6-4.

El de Hamburgo sigue entonado en la Caja M谩gica, donde ya se proclam贸 campe贸n en el 2018, precisamente ante el campe贸n del Abierto de los Estados Unidos, y despu茅s de mostrarse muy s贸lido ante el gran especialista en tierra como Rafa Nadal, hizo lo propio contra otro de los considerados grandes 'terr铆colas' del circuito.

El quinto cabeza de serie en el torneo volvi贸 a jugar como mucha seguridad, sobre todo con su servicio, sobre el que se apoy贸 para deshacerse de un Thiem que no parece estar atravesando su mejor momento y que no pudo oponer mucha resistencia en su deseo de jugar su tercera final en Madrid y levantar por fin el t铆tulo.

El germano, que a煤n no ha perdido una manga en la Caja M谩gica, s贸lo perdi贸 17 puntos con su poderoso saque, que 煤nicamente cedi贸 cuando ya ten铆a bien encarrilado el billete hacia la final, un 'break' que no tuvo que lamentar porque Thiem nunca encontr贸 la forma de mandar en un encuentro en el que siempre fue a remolque.

Pudo hacerlo al inicio del encuentro cuando tuvo una de sus escasas opciones de romper, pero el germano salv贸 la situaci贸n y s铆 acert贸 a romper en el siguiente. Zverev alarg贸 la ventaja a 4-1, suficiente para asegurarse la primera manga sin excesivos problemas.

El n煤mero seis del mundo mantuvo su estado de confianza sobre la Manolo Santana, todo lo contrario que un Thiem que no encontr贸 la f贸rmula al resto y que no fue capaz de ser s贸lido con el servicio. El alem谩n le quebr贸 dos saques seguidos y, aunque el austriaco por fin pudo romper, no le sirvi贸 de nada y Zverev pudo derrotarle tras cuatro derrotas consecutivas. El ganador del Matteo Berrettini-Casper Ruud ser谩 su rival por el t铆tulo.

Europa Press