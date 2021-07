El alpinista Pedro Cifuentes plasmará en un documental su tercer intento de atravesar en solitario el Fitz Roy argentino

El alpinista conquense Pedro Cifuentes plasmará en una película documental su tercer intento de atravesar en solitario las torres del Fitz Roy, en la Patagonia argentina, una hazaña que le llevará en torno a 4 meses, que comenzarán en noviembre, de los que 40 días estará colgado sobre las paredes rocosas del macizo.

En declaraciones a Europa Press, Cifuentes ha recordado que hasta el momento esa hazaña no se ha realizado, y este será su tercer intento tras tener que dejar la expedición las dos veces anteriores por problemas meteorológicos la primera vez y por un grave accidente la segunda.

"Lo afronto con mucho entusiasmo, mucho cariño, y ojalá todo salga bien y pueda completar esta hazaña", ha narrado el alpinista, quien ya a empezado a grabar estos días el documental.

Esta película, cuyo tráiler ya fue presentado en el festival de San Sebastián "con bastante buena aceptación", ya está rodando la primera parte en Cuenca, ciudad natal del escalador, y para ello el equipo cuenta con dos cámaras, un dron, un sonidista y el director.

La segunda parte de este documental se grabará en el propio Fitz Roy, en una expedición que arrancará el próximo mes de noviembre y que hará Cifuentes estar en torno a 4 meses en el país. De todo ese tiempo, 40 días serán los que esté colgado de las paredes rocosas del macizo para poder completar la hazaña.

"Es igual que la expedición que realicé a las torres del peine, que nadie lo había hecho en solitario hasta el momento, tuve suerte y estuve 30 días colgados en la pared y al final la pude realizar en 2014", ha explicado.

En conjunto, la película documental mostrará a Cifuentes en su día a día, qué entrenamiento específico lleva y escalando las paredes rocosas que más se asemejan a la expedición que realizará al Fitz Roy.

De este modo, estos días se puede ver al alpinista escalando las fisuras en la roca que hay por debajo del cementerio de San Isidro, entre otras localizaciones. "El modo de escalada, de la fisura, sí es el mismo, aunque los materiales son diferentes, ya que en Cuenca tenemos caliza y en Patagonia es granito", ha asegurado.

Una vez que se concluya la filmación del documental, se tiene en mente presentarlo en todos los festivales de cine internacional de montaña a nivel mundial. "Lo vamos a presentar en Bilbao, en Banff (Canadá), y también se va distribuir por Norteamérica y Latinoamérica". Después, se tiene en mente presentarlo a otros festivales, pero eso aún de momento no lo saben.

En dicho tráiler, aparecen diferentes alpinistas como Brette Harrintong, los hermanos Pou o la jefa de rescate del Chatén --última localidad antes de llegar a las torres de Fitz Roy, quienes, por ejemplo, esta última, asegura que Cifuentes "está reloco".

"Lo de locura, cada uno tiene una, la mía es esta, y así lo tengo que afrontar", ha afirmado el alpinista, quien ha añadido que en este tráiler salen Harrintong, a quien ha calificado como "una de las mejores alpinistas del mundo", o los hermanos Pou, "amigos y escaladores maravillosos e increíbles".

"Lo normal es ir a escalar 2 o 3 personas, y cuando alguien lo hace en solitario, como es mi forma de escalar, les llama bastante la atención", ha asegurado Cifuentes.

A parte, la última frase que se escucha en el tráiler del documental es al propio Cifuentes diciendo que tiene claro que la muerte puede pasar y que "lo tiene totalmente asumido". Preguntado sobre esta frase, el alpinista ha asegurado que "valiente no es el que no tiene miedo, sino que el que lo tiene, lo afronta, va hacia él, y lo hace".

"No es que no tenga miedo", ha repetido el escalador, "si la muerte viene, ha venido". "Cuando nacemos, lo único seguro que hay es que realmente vamos a morir, todo lo demás puede varias, pero la muerte es segura", ha afirmado.

La parte psicológica, la "más difícil" de afrontar

Preguntado sobre el entrenamiento tanto físico como psicológico que está llevando a cabo, Cifuentes ha explicado que, a parte del entrenamiento de escalar, correr o subir a la montaña con peso, "luego está la parte psicológica, que es un poco la más difícil de afrontar".

Ha recordado que ya ha logrado llevar adelante otras expediciones como las torres del Paine en Chile u otra en Pakistán, ya que acumula 20 años de escalada a sus espaldas, "así que la parte psicológica hay que entrenarla, pero más o menos ya tiene asumida esa parte".

A parte, ha asegurado que la palabra 'como último' no le gusta. Preguntado sobre si esta expedición podría ser la última que afronte, ha incidido en que, para él, "esto no es en hacer una expedición y retirarse". "Llevo ya 20 años, y esta es mi forma de afrontar la vida, por lo que no concibo otra forma de afrontar la vida que no sea el alpinismo, la escalada, y esto para mí es sumamente importante", ha recalcado.

Cuenca, sitio "predilecto durante muchos años" de la escalada

Además, a juicio de Cifuentes, Cuenca ha sido durante muchos años "uno de los sitios predilectos de la escalada para gente de todas partes del mundo". No ha dudado en calificar a las paredes que rodean a la capital como "maravillosas", en un espacio natural "increíble". Por eso, ha invitado a todos los escaladores a que vengan a Cuenca a conocerla, a escalar, "pero siempre con el respeto hacia la naturaleza".

Cifuentes, bombero de profesión, cree que "hay mucha similitud entre ser bombero y alpinista". "El riesgo está latente en todo momento, al igual que el peligro". Por eso, ha asegurado que sus dos profesiones crean una "simbiosis" de la que está encantado, ya que la combinación le ayuda "realmente" a tener tiempo libre, para poder entrenar, para poder viajar, y todo eso para él es "muy importante".

