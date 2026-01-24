El alto el fuego entre el gobierno sirio y los kurdos ha expirado

El alto el fuego de cuatro días acordado esta semana entre el gobierno sirio y las fuerzas kurdas, blanco de una ofensiva del ejército en el noreste del país, expiró el sábado sin que se anunciara oficialmente su prórroga

El alto el fuego fue decretado el martes y en general se ha respetado desde entonces

Minutos antes de que a las 20:00 horas (17:00 GMT) expirara el plazo fijado, la televisión pública siria afirmó que aún no se ha decidido ninguna prórroga

Más temprano fuentes de ambos bandos aseguraron a AFP que las dos partes han acordado prorrogarla

"El acuerdo debería prolongarse un mes; una de las razones es para terminar el traslado (a Irak) de los prisioneros miembros del grupo Estado Islámico", dijo a la AFP una fuente gubernamental siria, que solicitó el anonimato porque no está autorizada a hablar con los medios

Una fuente diplomática en Damasco confirmó esta prórroga, "que será de un mes como máximo"

Por parte kurda, una fuente cercana a las negociaciones que pidió el anonimato dijo a AFP que el alto el fuego se prorrogaría "hasta que se encuentre una solución política mutuamente aceptable". No especificó por cuánto tiempo

El gobierno sirio, decidido a extender su autoridad sobre todo el país, anunció el domingo un acuerdo con los kurdos para integrar sus instituciones civiles y militares en el Estado

Los kurdos sirios deben presentar un plan para implementar este acuerdo que, de todos modos, asesta un golpe a las esperanzas de autonomía de esta minoría, que logró establecer una zona autónoma en el norte y noreste durante la guerra civil (2011-2024)

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos) presentaron una propuesta a Damasco a través del enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, indicó a la AFP la fuente kurda

Según ella, esta oferta incorpora la demanda del gobierno de permitirle controlar los puntos de cruce fronterizos y reclama para los kurdos una parte de los ingresos del petróleo