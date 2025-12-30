El alto el fuego entre Tailandia y Camboya continúa, pero Bangkok denuncia violaciones

Por Panu Wongcha-um

BANGKOK, 30 dic (Reuters) - El alto el fuego renovado entre Tailandia y Camboya por los enfrentamientos fronterizos superó el martes la marca de las 72 horas, un objetivo inicial que los países se fijaron para garantizar una paz más duradera, pero Bangkok dijo que había retrasado la liberación de 18 soldados camboyanos debido a supuestas infracciones del acuerdo.

Los vecinos del sudeste asiático acordaron un alto el fuego que entró en vigor el sábado a mediodía (0500 GMT), poniendo fin a 20 días de enfrentamientos que causaron al menos 101 muertos y más de medio millón de desplazados en ambos bandos, e incluyeron salidas de aviones de combate, intercambios de cohetes y descargas de artillería.

Los enfrentamientos fronterizos se reavivaron a principios de este mes, tras la ruptura de un acuerdo de alto el fuego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ayudaron a negociar para detener una ronda anterior de conflictos en julio.

Según el acuerdo firmado por los ministros de Defensa de ambos países el sábado, Tailandia dijo que liberaría a los 18 soldados camboyanos después de que el alto el fuego se mantuviera durante 72 horas.

El martes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés, Nikorndej Balankura, dijo que el ejército había detectado muchos drones procedentes de Camboya el domingo por la noche, lo que consideraba un incumplimiento del acuerdo, por lo que había reconsiderado el momento de la entrega de los soldados.

"La consideración de la fecha y hora de la liberación depende de la seguridad", dijo en rueda de prensa, añadiendo que la entrega podría "producirse pronto".

Las autoridades camboyanas han rechazado enérgicamente la acusación de utilizar drones y emitieron a última hora del lunes una orden que prohíbe el uso de drones en todo el país.

"Todavía no ha habido reacción, se está supervisando", dijo Pen Bona, portavoz del gobierno camboyano, al por el retraso en la liberación de los soldados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés también envió una protesta formal a Camboya después de que un soldado tailandés perdiera una extremidad el lunes en la explosión de una mina terrestre en una zona fronteriza.

(Información de Panu Wongcha-um y personal de Reuters; edición de Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)