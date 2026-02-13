El aluminio cae por los rumores de que Trump podría bajarle los aranceles

Por Eric Onstad

LONDRES, 13 feb (Reuters) -

Los precios del aluminio caían el viernes a un mínimo de una semana tras conocerse que Estados Unidos podría recortar algunos aranceles, y otros metales industriales también bajaban por la toma de ganancias y la aversión al riesgo. * El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 1,9%, a US$ 3.040,50 por tonelada, a las 1020 GMT, su precio más bajo desde el 6 de febrero.

* El metal había alcanzado el jueves un máximo en casi dos semanas debido a las preocupaciones sobre el suministro. * "La aversión al riesgo impulsada por factores macroeconómicos y la amplia toma de ganancias siguen deshaciendo el fuerte repunte de principios de año", dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING en Londres. * "La noticia de que Estados Unidos podría revertir parte de su régimen arancelario sobre el aluminio ha introducido un factor más de incertidumbre para los flujos comerciales y los precios".

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando reducir algunos aranceles a productos de acero y aluminio porque funcionarios de su Gobierno creen que están perjudicando a los consumidores, según informó el Financial Times el viernes.

* Trump impuso aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio en junio del año pasado. * El cobre en la LME caía un 0,5%, a US$ 12.810,50 por tonelada, alejándose aún más de su máximo histórico de US$ 14.527,50 del 29 de enero, debido a la menor demanda física antes de las vacaciones. * Entre otros metales, el zinc caía un 1,7%, a US$ 3.316 por tonelada, el níquel bajaba un 2,3%, a US$ 17.030, el plomo retrocedía un 0,6%, a US$ 1.966 y el estaño perdía un 2,9%, a US$ 48.250.

(US$ 1 = 6,9130 yuanes renminbi chinos) (Reporte de Eric Onstad. Contribución de Lewis Jackson y Dylan Duan en China. Edición en español de Javier López de Lérida)