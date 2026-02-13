El aluminio cae tras conocerse que Trump planea reducir algunos aranceles

13 feb (Reuters) -

El aluminio caía el viernes, después de que se informara de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto reducir algunos aranceles sobre los productos de aluminio. El contrato de aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 1,76% y cerró la sesión diurna en 23.195 yuanes (3.355,27 dólares) la tonelada. El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres también caía un 1,18%, hasta los 3.063,50 dólares por tonelada a las 0740 GMT.

Trump está considerando sobre los productos de acero y aluminio, ya que los dirigentes de su Gobierno creen que los aranceles están perjudicando a los consumidores, según informó el Financial Times el viernes.

El presidente de Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio en junio del año pasado.

El aluminio se desplomó tras la noticia. El aluminio de Shanghái retrocedió hasta un 2,16% y el índice de referencia de Londres cayó hasta un 1,52%. El metal ligero recuperó posteriormente algunas de sus pérdidas en ambas bolsas.

El aluminio lleva repuntando desde finales del año pasado, ya que se espera que el crecimiento de la producción en China se estanque debido al límite de capacidad establecido por el Gobierno, y el metal se vio respaldado recientemente por la empresa minera South32, que reafirmó que pondría su planta de Mozambique en mantenimiento el mes que viene debido a un problema de suministro eléctrico.

La retirada de los aranceles contribuirá a que el aluminio circule con mayor fluidez entre los mercados globales, pero tendrá un impacto limitado en los fundamentos de la oferta y la demanda del metal ligero, según los operadores.

La caída del aluminio se produjo en un contexto de ventas masivas antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino, que durarán nueve días a partir del 15 de febrero. El contrato de cobre más activo de Shanghái cerró la sesión diurna con una caída del 2,24%, hasta los 100.380 yuanes por tonelada. Sin embargo, el contrato de referencia de tres meses del cobre avanzaba un 0,02% hasta los 12.878 dólares por tonelada, situándose por debajo de la marca de los 13.000 dólares. La demanda física está cayendo en China antes de las largas vacaciones. La prima del cobre al contado , pagada sobre el precio del cobre SHFE, volvió a caer el jueves a un descuento de 60 yuanes por tonelada, lo que indica un debilitamiento de la demanda. La prima del cobre de Yangshan , un indicador del interés de China por los materiales importados, cayó a 34 dólares por tonelada. Aunque supone una mejora con respecto a los 20 dólares de finales de enero, la prima sigue siendo históricamente baja y no indica una reactivación significativa de la demanda china. En el resto de la SHFE, el estaño lideraba la venta masiva, con una caída del 7,01%. El níquel perdía un 3,66%, el zinc descendía un 1,61% y el plomo bajaba un 0,27%. Entre otros metales de la LME, el estaño descendía un 5,05%, el níquel perdía un 0,96%, el zinc bajaba un 0,92% y el plomo retrocedía un 0,15%.

(1 dólar = 6,9130 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)