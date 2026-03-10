El aluminio cae tras los comentarios de Trump sobre la guerra con Irán

PEKÍN, 10 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio retrocedían el martes, lastrados por la toma de ganancias, en un momento en que la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin rápidamente a la guerra en Oriente Medio aliviaba el temor sobre el suministro.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái recortaba las pérdidas anteriores y cerraba la sesión diurna con un descenso del 1,41%, hasta los 24.835 yuanes (US$3.611,42) por tonelada métrica, tras alcanzar el lunes su máximo desde el 30 de enero, con 25.860 yuanes.

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,78%, hasta los US$3.359 por tonelada, a las 0744 GMT. El contrato alcanzaba su máximo desde marzo de 2022, con US$3.544 por tonelada el lunes.

El lunes, Trump predijo un rápido fin del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que advirtió de que intensificaría la guerra con Irán si Teherán intentaba bloquear los envíos de petróleo desde la región.

"La caída de los precios (del aluminio) se debió principalmente a los comentarios de Trump de poner fin a la guerra", dijo un operador chino bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, interrumpiendo los envíos desde el golfo Pérsico, que representan alrededor del 9% del suministro mundial de aluminio, lo que ha provocado temores sobre el suministro y ha hecho que los precios se disparen durante la última semana.

Sin embargo, el aluminio sigue siendo uno de los metales más expuestos a una mayor escalada en la región, lo que deja a los precios vulnerables a una nueva subida ante cualquier crisis de suministro, según los analistas de ING.

El cobre de la SHFE subía un 1,66%, en un contexto de caída de las importaciones en los dos primeros meses del año.

En cuanto a otros metales, el níquel subía un 0,72%, el estaño avanzaba un 3,83% y el zinc se revalorizaba un 0,31%, mientras que el plomo bajaba un 0,51%.

Entre otros metales de la LME, el cobre avanzaba un 1,18%, el níquel se fortalecía un 0,03%, el plomo subía un 0,13% y el zinc ganaba un 0,69%, mientras que el estaño caía un 1,08%.

(1 dólar = 6,8768 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)