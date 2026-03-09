El aluminio en la LME sube a su máximo en casi cuatro años ante el temor de escasez

PEKÍN, 9 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio en Londres alcanzaban su nivel más alto en casi cuatro años, mientras la escalada del conflicto en Oriente Medio aumentaba la preocupación por la reducción de la oferta mundial, contrarrestando la presión a la baja sobre la demanda provocada por la fortaleza del dólar. El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzaba su nivel más alto desde el 31 de marzo de 2022, con US$3.544 por tonelada métrica al inicio de la sesión. Subía un 0,75%, hasta los US$3.472 por tonelada, a las 0706 GMT. El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái con un alza del 1,61%, hasta los 24.950 yuanes (US$3.607,84) por tonelada, tras alcanzar su máximo desde el 30 de enero, con 25.860 yuanes, anteriormente en la sesión.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ha interrumpido el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el golfo Pérsico, que representa alrededor del 9% de la producción mundial de aluminio.

Este metal ligero, utilizado en la construcción y el embalaje, registró la semana pasada su mayor subida semanal desde enero de 2023, en un momento en que las preocupaciones sobre el suministro se agravaron, después de que la fundición qatarí Qatalum comenzara a cerrar su producción y Aluminium Bahrain declarara fuerza mayor en los envíos.

"Una interrupción prolongada en el estrecho estrangularía simultáneamente las entradas de alúmina y las exportaciones de aluminio de las fundiciones de Oriente Medio. Eso reduciría significativamente el suministro mundial", escribió Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING, en una nota.

La escalada en Oriente Medio podría empujar el aluminio por encima de los US$4.000 por tonelada, según Manthey. Otros metales básicos se vieron frenados en general por la fortaleza del dólar, mientras que los precios del petróleo avanzaban más de un 25%.

Un dólar más fuerte lastra las materias primas denominadas en esta moneda, mientras las hace menos asequibles para los inversores que utilizan otras divisas. Entre otros metales de la LME, el cobre perdía un 0,83%, el níquel caía un 1,71%, el plomo bajaba un 1,08% y el estaño se desplomaba un 4,91%, mientras que el zinc avanzaba un 0,55%.

Los mejores datos sobre la inflación en China impulsaron el optimismo y redujeron las pérdidas de otros metales básicos.

La inflación al consumo de China se aceleró hasta alcanzar su nivel más alto en más de tres años debido a los efectos de los festivos del Año Nuevo Lunar. El cobre de Shanghái descendía un 0,59%, el estaño bajaba un 2,4%, el níquel retrocedía un 0,16% y el plomo perdía un 0,15%. El zinc se fortalecía un 0,62%.

(1 dólar = 6,9155 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Eileen Soreng y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)