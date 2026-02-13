El aluminio reduce pérdidas luego de tocar un mínimo de una semana

Por Eric Onstad

LONDRES, 13 feb (Reuters) - Los precios del aluminio tocaron el viernes su nivel más bajo en una semana tras conocerse la noticia de que Estados Unidos podría recortar algunos aranceles a la importación, pero se recuperaron parte de las pérdidas después de que los inversores consideraron que el impacto sería modesto.

* El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a caer hasta un 2,7%, pero recortó sus pérdidas al 0,9% a las 1700 GMT, a US$3.074 la tonelada métrica, su nivel más bajo desde el 6 de febrero.

* El jueves, había alcanzado su máximo en casi dos semanas debido a las preocupaciones sobre el suministro.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando reducir algunos aranceles a los productos de acero y aluminio porque sus funcionarios creen que están perjudicando a los consumidores, informó el Financial Times el viernes.

* Trump impuso aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio en junio del año pasado, pero los analistas afirman que el principal impacto en el mercado ha venido de los aranceles sobre el aluminio primario.

* "Si la Administración decidiera reducir los aranceles a los productos derivados, no veríamos ningún impacto en los precios del aluminio en la LME", dijo la analista de Morgan Stanley Amy Gower en una nota. "Solo veríamos una presión a la baja si las reducciones arancelarias se extendieran también al metal primario".

* El comercio se ha ralentizado en China, ya que la Bolsa de Futuros de Shanghái permanecerá cerrada desde el 15 de febrero durante nueve días por las festividades del Año Nuevo Lunar y volverá a abrir el 24 de febrero.

* El cobre a tres meses en la LME cerró casi estable en US$12.883 la tonelada, tras haber tocado un mínimo semanal, aún más lejos de su máximo histórico de US$14.527,50 del 29 de enero, debido a la disminución de la demanda física antes de las fiestas y a que las existencias de las tres mayores bolsas de metales del mundo han superado el millón de toneladas métricas por primera vez en más de dos décadas.

* Entre otros metales de la LME, el zinc cayó un 1%, a US$3.339 por tonelada, el níquel bajó un 2,5%, a US$17.000 por tonelada, el plomo cayó un 0,6%, a US$1.966 por tonelada y el estaño se desplomó un 5%, a US$47.200 por tonelada.

(US$1 = 6,9130 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad. Contribución de Lewis Jackson y Dylan Duan en China. Edición en español de Javier López de Lérida)