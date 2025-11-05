El alza de Palantir, una de las favoritas de la IA, se estanca mientras Burry apuesta en su contra

Por Zaheer Kachwala

5 nov (Reuters) - Palantir Technologies cayó un 8% el martes, ya que su sólido informe trimestral de resultados no logró prolongar su meteórica racha alcista.

La empresa, que ha duplicado con creces su valor este año, pronosticó unos ingresos para el cuarto trimestre por encima de las expectativas del mercado, impulsada por la rápida adopción de la inteligencia artificial, lo que ha impulsado la demanda de sus servicios de análisis de datos.

Las acciones de la empresa se han visto impulsadas por su sólida relación con el Gobierno de Estados Unidos tras obtener una serie de contratos, incluido el uso de la tecnología de datos e inteligencia artificial de Palantir en tareas de defensa. El inversor bajista Michael Burry, conocido por sus exitosas apuestas contra el mercado inmobiliario estadounidense en 2008, ha realizado ahora apuestas contra Nvidia y Palantir, según un registro regulatorio presentada el lunes.

A finales del mes pasado, Burry, en su primera publicación en la red social X en más de dos años, advirtió de una burbuja, avivando las preocupaciones de los inversores sobre el gasto inflado en la industria de la IA y la tecnología. "El tiempo dirá si Burry ha acertado con el momento o si la caída de las acciones en las operaciones previas a la comercialización representa simplemente una pausa para respirar antes de que Palantir comience a subir de nuevo", dijo Dan Coatsworth, jefe de mercados de AJ Bell.

Las acciones de Palantir han subido más de un 170% en lo que va de año, después de haberse revalorizado alrededor de un 10.000% en los dos últimos años, superando con creces a empresas tecnológicas como los gigantes de la tecnología y la inteligencia artificial Microsoft, Amazon y Alphabet.

Palantir se ha convertido en una favorita de los inversores minoristas a lo largo de los años, con un volumen diario de operaciones minoristas de unos US$302 millones hasta el último cierre, el tercero más alto entre las acciones cotizadas en Estados Unidos que Vanda Track Research monitoriza.

Si se mantienen las caídas actuales, la empresa va a perder más de US$33.000 millones de su valor de mercado.

Palantir cotiza a casi 250 veces sus previsiones de beneficios a 12 meses, frente a las 33 veces de Nvidia, el líder en chips de IA, y las 29,92 veces de Microsoft