El ambicioso Como de Fàbregas no se marca límites en la Serie A

Habitualmente en los bajos fondos del fútbol italiano, el ambicioso Como que dirige Cesc Fàbregas, revelación del calcio, sigue su camino para hacerse un hueco entre los grandes de la Serie A y este sábado defenderá el coliderato en Bolonia.

En su regreso a la élite la temporada pasada tras más de dos décadas de ausencia, el Como logró con holgura la permanencia, acabando en la 10ª plaza, con 18 puntos de margen sobre la zona de descenso.

Pero la entidad con sede en la orilla del lago que lleva el mismo nombre de la bella y glamurosa ciudad lombarda, quiere ahora que se conozca también a la ciudad por el equipo de fútbol y, de la mano del joven técnico español, ha apostado por la misma fórmula que dio sus frutos el año pasado: jugadores con hambre de gloria, jóvenes o veteranos y, sobre todo, conocidos por Fàbregas.

- En el vestuario se habla español -

Eso explica que en el plantel haya siete futbolistas españoles, dos argentinos y otros futbolistas de varias nacionalidades con pasado en LaLiga, como el delantero griego Anastasios Douvikas (Celta) y el atacante senegalés Assane Diao (Real Betis).

Pese a no ser uno de los grandes del calcio, el Como ha sido el gran protagonista del mercato en la Serie A con fichajes de jugadores de renombre como los españoles Álvaro Morata e importantes apuestas como Jesús Rodríguez (por el que el club italiano pagó 22,5 millones de euros al Betis), el alemán Nicolas-Gerrit Kühn (19 millones), el croata Martin Baturina (18 millones) o el argentino Máximo Perrone, que ya jugó cedido por el City el año pasado y por el que el club italiano ha desembolsado 13 millones para hacerse definitivamente con sus servicios.

Pero casi más importante, el Como ha logrado mantener el esqueleto del equipo del curso pasado y, sobre todo, a su gran estrella, el argentino Nico Paz, por el que el Real Madrid conserva una preferencia de compra y por el que, según medios, el Tottenham llegó a ofrecer US$70 millones este mismo verano.

- "Quiero dejar un legado importante" -

"Empecé en este club porque pensaba en un proyecto a largo plazo (...) Creo de verdad en el proyecto a largo plazo del Como, vine aquí como jugador y estoy muy, muy contento porque aquí puedo trabajar como quiero", declaró a comienzos de verano Fàbregas cuando su nombre comenzó a sonar para otros banquillos de más solera.

"Es un equipo joven, han llegado muchos futbolistas nuevos (...) Todo el mundo debe progresar, pero son chicos con ganas de aprender y debo ser yo quien les ayude a progresar", añadió el técnico de 38 años.

"Tenemos que consolidar al Como y dar el gran salto a la temporada siguiente. Quiero dejar un legado importante", reafirmó el técnico de un equipo que aspira a pelear este año por entrar en Europa.

El Como es uno de los seis equipos que comenzó la Serie A con victoria (2-0 a la Lazio). Otro de ellos, el Cremonese, abrirá la jornada el viernes recibiendo a la Sassuolo.

El sábado, el vigente campeón, Nápoles, recibirá al Cagliari y la Roma visitará al Pisa, un recién ascendido.

Finalmente, el domingo jugarán Inter y Juventus contra Udinese y Génova, respectivamente.

Programa de la 2ª jornada de la Serie A:

Viernes

(16:30 GMT) Cremonese - Sassuolo

(18:45 GMT) Lecce - AC Milan

Sábado

(16:30 GMT) Bolonia - Como

Parma - Atalanta

(18:45 GMT) Nápoles - Cagliari

Pisa - AS Roma

Domingo

(16:30 GMT) Génova - Juventus

Torino - Fiorentina

(18:45 GMT) Inter - Udinese

Lazio - Verona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5

2. Como 3 1 1 0 0 2 0 2

. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2

. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Cremonese 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Atalanta 1 1 0 1 0 1 1 0

. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0

. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Parma 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5