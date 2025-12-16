El anfitrión de Eurovisión dice que no silenciará abucheos durante actuación de Israel

Por Francois Murphy

VIENA, 16 dic (Reuters) - La emisora austriaca ORF, anfitriona del próximo Festival de Eurovisión, no prohibirá la bandera palestina entre el público ni silenciará los abucheos durante la actuación de Israel, como ha ocurrido en anteriores ediciones, informaron el martes los organizadores.

La septuagésima edición del concurso, en mayo, contará con solo 35 participantes, el número más bajo desde 2003, porque cinco cadenas nacionales, entre ellas las de España, Irlanda y los Países Bajos, anunciaron que boicotearían el certamen en protesta por la participación de Israel.

Lo que suele ser una celebración de la diversidad nacional, la música pop y la extravagancia se ha visto envuelto en un conflicto diplomático. Las cadenas que boicotean dicen que sería inconcebible participar dado los decenas de miles de civiles muertos en Gaza como parte de las represalias de Israel al ataque del 7 de octubre de Hamás en 2023.

"Permitiremos todas las banderas oficiales que existen en el mundo, si cumplen la ley y están en una forma determinada -tamaño, riesgos de seguridad, etc.-", dijo el productor ejecutivo del espectáculo, Michael Krön, en una rueda de prensa organizada por la ORF.

"No endulcoraremos nada ni evitaremos mostrar lo que está ocurriendo, porque nuestra tarea es mostrar las cosas tal y como son", agregó Krön.

La emisora no silenciará el sonido de ningún abucheo del público, como ocurrió este año durante la actuación de Israel, dijo la directora de programación de la ORF, Stefanie Groiss-Horowitz.

"No pondremos aplausos artificiales en ningún momento", dijo.

El participante israelí en la edición de 2025, Yuval Raphael, estuvo en el festival de música Nova, que fue blanco del atentado de Hamás. El director general de la emisora israelí KAN había comparado los esfuerzos por excluir a Israel en 2026 con una forma de "boicot cultural".

La ORF y el Gobierno austriaco se encontraban entre los mayores partidarios de la participación de Israel, frente a las objeciones de países como Islandia y Eslovenia, que también boicotearán el próximo certamen en señal de protesta. El director general de la ORF, Roland Weissmann, visitó Israel en noviembre para mostrar su apoyo.

El espectáculo de este año atrajo a unos 166 millones de espectadores, según la Unión Europea de Radiodifusión, más que los cerca de 128 millones que, según estimaciones de Nielsen, vieron el Super Bowl. (Reporte de Francois Murphy; contribución de John Revill en Zurich; edición en español de Javier López de Lérida)