El "Ángel Meloni" es borrado de un fresco de una iglesia de Roma por orden de sacerdote

ROMA, 4 feb (Reuters) -

Un ángel restaurado con el rostro de la primera ministra italiana Giorgia Meloni fue borrado ⁠de una pintura mural ⁠en una iglesia del centro de Roma por orden del párroco, tras una polémica política y eclesiástica.

Uno de los dos ángeles de ⁠una capilla ‌de ​la basílica de San Lorenzo en Lucina, cerca de la sede del Gobierno, ​fue alterado para que se pareciera a la líder derechista de 49 años, ‌la primera mujer primera ministra de Italia.

La imagen ‌fue descubierta el sábado por ​el periódico de centroizquierda La Repubblica y provocó la indignación de figuras de la oposición y la irritación del cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma.

Cuando la iglesia abrió el miércoles, el rostro parecido al de Meloni había sido repintado, dejando al ángel sin cabeza.

"Siempre dije que si (la imagen de Meloni) resultaba divisiva, la retiraríamos", dijo el sacerdote ⁠de la iglesia, Daniele Micheletti, a la agencia de noticias italiana ANSA.

"Había una procesión de gente ​que venía a verla en lugar de escuchar la misa o rezar. No era aceptable".

El artista aficionado que restauró la pintura, Bruno Valentinetti, fue citado por Repubblica el miércoles diciendo que el Vaticano le había pedido que la borrara.

Un portavoz de la Santa Sede se negó a hacer comentarios. La diócesis de Roma dijo ⁠que emitiría un comunicado más tarde.

El sábado, el cardenal Reina expresó su "amargura" por ​el incidente, ordenó una investigación y advirtió que "las imágenes del arte sacro y la tradición cristiana no pueden ser mal utilizadas o explotadas".

El Ministerio de Cultura italiano también anunció una investigación, mientras ‍que Meloni se tomó el incidente a broma. Publicó una foto de la controvertida pintura en Instagram, con la leyenda: "No, definitivamente no parezco un ángel" y un emoji riendo.

La pintura mural alterada se realizó en 2000 y no está protegida. Valentinetti es su autor original y ​se le pidió que la restaurara para reparar los daños causados por el agua, dijo el sábado el sacerdote Micheletti.