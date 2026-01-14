El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado, según Copernicus y Berkeley Earth

El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en el mundo, casi al mismo nivel de los récords de 2024 y 2023, anunciaron este miércoles el observatorio europeo Copernicus y el instituto estadounidense Berkeley Earth.

Además, por primera vez, la temperatura media de los últimos tres años superó en más de 1,5 °C el nivel preindustrial, el límite simbólico establecido por el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático hace una década.

Los climatólogos consideran ya inevitable que este límite se alcance y se supere de forma duradera, lo que implicará olas de calor y tormentas cada vez más intensas.