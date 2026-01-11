"El año pasado la gente no lo valoró lo suficiente", dice Pedri sobre Raphinha
El centrocampista español del FC Barcelona, Pedri González, alabó este domingo al brasileño Raphinha que, con su doblete, llevó en volandas al Barça para conquistar la Supercopa de España ante el Real Madrid en Yedá, Arabia Saudita.
"Raphinha nos da muchísimo, sobre todo picando por el trabajo que hace. Mete muchos goles y el año pasado hizo un temporadón que la gente no valoró lo suficiente. Para nosotros es un crack", afirmó Pedri a Movistar+.
Sobre el partido, el canario admitió que sabían que los madridistas "iban a venir con muchas ganas".
"Nosotros también por el último Clásico", que perdió el equipo culé por 2-1 en el Bernabéu a finales de octubre.
Preguntado por su juego, Pedri señaló que "siempre se puede mejorar. "Soy joven, me queda mucho por delante, hay que seguir trabajando", dijo.
También mencionó a Ronald Araújo, que volvió a jugar con el Barcelona tras una semanas de parón por problemas de salud mental: "Tanto dentro como fuera nos aporta mucho. El discurso de antes de salir nos ha enchufado a todos".