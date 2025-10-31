El antropólogo Valentín Galván García presentará en Zafra un libro sobre el pensamiento filosófico en la obra de Machado

MÉRIDA, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El filósofo y antropólogo Valentín Galván García, miembro de la Red Iberoamericana Michel Foucault, presentará su libro 'Así habló Juan de Mairena: cantares de un filósofo', publicado por la Editorial Comares, el próximo 6 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Parador de Zafra (Badajoz).

En el acto, organizado por el Colectivo Manuel J. Peláez, el autor aproximará al pensamiento filosófico contenido en la obra del poeta Antonio Machado.

Para ello toma como pretexto algunos de los autores apócrifos que creó, como Abel Martín, Jorge Meneses o Juan de Mairena, que en parte pudo estar inspirado en su bisabuelo filósofo, Juan Álvarez Guerra (1778-1863), nacido en Zafra.

El libro de Valentín Galván se divide en tres apartados.

En el primero explora el pensamiento y las creencias filosóficas que están presentes en la vida y la obra de Antonio Machado.

En el segundo, hace un recorrido por la historia de la filosofía, como actividad crítica y autocrítica, desde la antigüedad hasta la época contemporánea, desde Heráclito hasta Heidegger, informa en nota de prensa el Colectivo Manuel J. Peláez.

Por último, en el tercero, aborda una serie de problemas epistemológicos, éticos y metafísicos, planteados por Machado, como el tiempo, la muerte y el amor; el escepticismo, el nihilismo y la inexistencia de Dios; la cultura y la universidad; la verdad, el humor y el diálogo; la dignidad y la justicia.

Durante la presentación del libro, el autor conversará con Felipe Carrasco Gala, profesor de filosofía en el IES Cristo del Rosario, y con la presidenta del Colectivo Manuel J. Peláez, Eva Arenales de la Cruz.

El acto cuenta con la colaboración de la Librería Atenea de Zafra, que pondrá a disposición de las personas asistentes el libro que se presenta.